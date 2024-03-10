Встречаются почти всегда: названы самые распространенные неисправности у Renault Duster

Это недорогой внедорожник, очень популярный в Украине.

Renault Duster является надежным и универсальным внедорожником, который характеризуется способностью преодолевать тяжелые дорожные условия и недорог в эксплуатации. Однако, как и любое другое транспортное средство, оно не застраховано от неисправностей.

Чтобы помочь потенциальным владельцам ориентироваться в распространенных проблемах, автоаналитики опубликовали перечень неисправностей, которые происходят чаще других. Таких есть несколько, как пишут в Espguitars.

Проблемы с двигателем

Это одна из самых распространенных проблем у Renault Duster. Часто владельцы сообщают о проблемах с понижением мощности или даже полным отказом двигателя. Звучит это не очень надежно, однако на самом деле есть причины. Частая неисправность связана с топливным насосом. Заменив его можно легко восстановить надлежащую работу двигателя. Также часто проблемы с двигателем возникают из-за катушки зажигания, усложняющих процесс зажигания авто.

Проблемы с трансмиссией и коробкой передач

Еще одна проблема, которая возникает чаще других – это неисправности КПП и трансмиссии. Часто возникают проблемы с переключением коробки, в частности, проскальзывание передач.

Из-за недостаточного количества трансмиссионной жидкости передачи скользят и неправильно запирают. Долив ее, часто удается решить эти проблемы.

Также у Renault Duster чаще других моделей нужно заменять узел сцепления. Если вы слышите запах жженого или чувствуете, что сцепление работает неправильно, значит пришло время его заменить.

Сбои в электрической системе

Сбои в электрической системе могут возникать у Renault Duster. Чаще всего это неправильная работа электростеклоподъемников, приборной панели, индикаторов или даже центрального замка. Очень часто это происходит именно из-за генератора или аккумулятора, которые не предоставляют необходимую энергию. Кроме того, виной может быть коррозия электрических соединений, особенно если автомобиль эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях.

Проблемы с подвеской и рулевым управлением

Иногда владельцы Renault Duster жалуются на шум подвески, ее вибрацию или то, что шины неравномерно изнашиваются. В таком случае нужно немедленно ехать в СТО и настроить рулевое управление и подвеску — дальнейшее управление опасно.

Проблемы с системой кондиционирования воздуха и охлаждения и их решения

Система кондиционирования – "ахиллесова пята" для Renault Duster. Да, она не влияет на безопасность, но может иметь существенное значение для комфортного вождения. Владельцы модели часто жалуются на проблемы с кондиционированием. В таком случае нужно проверить, не хладагент ли утек.

Внутренние и внешние дефекты

Частой проблемой кузова автомобиля Renault Duster является неисправность дверной ручки. Если вы часто замечаете проблемы с открыванием и закрыванием дверей, необходимо заменить механизм дверной ручки.

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