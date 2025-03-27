В Італії закликали допустити Росію до Олімпіади у Мілані

Італійський політик зізнався, що йому боляче дивитися на російських спортсменів без прапора та гімну

Віцепрем’єр та міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні хоче, щоб росіяни брали участь на Олімпійських іграх-2026. Політик закликає допустити агресорів на Ігри під своїм прапором та гімном, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відповідний коментар Сальвіні наводить ansa. Маттео заявив, що йому боляче дивитись на те, як росіяни виступають без своєї атрибутики.

"Сподіваюся, що цей схил Кортіни, який об’єднав території, наступного року об’єднає країни, і що Олімпіада-2026 стане першою, на якій ми побачимо українських та російських спортсменів, які спускаються на лижних та бобслейних трасах. Тому що олімпійський дух заснований на мирі.

Також тому, що, попри те, що ведеться багато зусиль для миру, бачити національні команди без прапорів, без символів, без присутності – це боляче”, — сказав Сальвіні.

Сальвіні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну був активним шанувальником президента РФ Володимира Путіна. Політик незаконно відвідував окупований Крим у 2014 та 2016 роках. Додамо, що Олімпіада-2026 відбудеться з 6 по 22 лютого в Італії (Мілан та Кортіна-д’Ампеццо).

Нагадаємо, Кірсті Ковентрі із Зімбабве перемогла на виборах президента МОК, вона влітку замінить на цій посаді німця Томаса Баха. У Росії зраділи новій особі на чолі МОК, адже у них з’явилася надія повернутися до міжнародного спорту.