Як самостійно відновити автомобільні склоочисники: ефективні поради водіям

Деякі приділяють їм замало уваги, а даремно

Автомобільні двірники можуть нагадати про себе лише, якщо ви почуєте неприємний звук або побачите, що вони вже не здатні чистити. Утім, аби цього не сталося, про них також треба дбати.

"Телеграф" підготував для водіїв ефективні поради того, як власноруч можна поновити роботу склоочисників, аби це було дієво та водночас не за всі гроші світу. Так, наразі двірники доступні майже в будь-якому автомагазині, але бувають випадки, коли на машині є специфічне кріплення і двірники можна лише замовити.

Як подовжити життя автомобільних двірників

Для початку перевірте, чи дійсно проблема саме в щітках. Часто буває так, що саме важіль двірника від часу деформувався, і тепер щітка нещільно прилягає до скла. Уважно подивіться на ту частину, де погано витирається і підігніть у той бік палицю. Після цього малюнок на склі повинен змінитися, і таким чином вам треба налаштувати двірники.

Якщо ви все ж таки впевнилися, що проблема саме в щітках, то ви можете придбати спеціальний загострювач гумки. Ним вам потрібно кілька разів провести по гумовій частині двірника, і він повинен зрізати дрібні тріщини на гумі, відновлюючи рівну поверхню.

Якщо каркас двірника ще нічого і недеформований, ви просто можете замінити гуму на ньому. Замінник можна придбати в будь-якому магазині автотоварів. Ви просто знімаєте щітку, витягуєте гумку та заводите туди нову. Після цієї роботи, якщо ви придбали не найдешевшу гумку, ваші двірники працюватимуть як нові.

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