Рус

Сухо, тепло, але вітряно. Коли киянам варто вдягнутися тепліше

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Люди
Люди. Фото ТиКиїв

Цими днями сонце грітиме Київ, але йому місцями заважатиме вітер

Мінлива хмарна погода протримається у Києві до суботи включно. Опадів синоптики не прогнозують. Однак у місто на вихідних може увірватись вітер, сила якого буде до 10 м/с.

Денна температура упродовж 27-29 березня коливатиметься в коридорі +13…15 градусів, а нічна — +2…6 градусів. Такий прогноз дали у Meteofor.

Вночі четверга, 27 березня, було ясне небо, але вже вранці набіжать хмари, які триматимуться до кінця доби. Опадів не передбачається. Денна температура підвищиться до +15 градусів, а вночі опустилась до +2 градусів. Найбільші пориви вітру будуть вранці-вдень — слабкі 4-5 м/с.

П'ятниця, 28 березня, також буде переважно хмарною, але сухою. Температура у денний час виросте до +13 градусів, а вночі опуститься до +6 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

У перший вихідний на цьому тижні, 29 березня, погода не зміниться — місцями плаватимуть хмари, опадів не буде. Однак в суботу варто готуватись до поривів свіжого вітру протягом обіду — 10 м/с. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні в кінці березня. Синоптики розповіли, кому достануться дощі, а кому — до +20 градусів тепла.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві