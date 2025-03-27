Сухо, тепло, але вітряно. Коли киянам варто вдягнутися тепліше

Цими днями сонце грітиме Київ, але йому місцями заважатиме вітер

Мінлива хмарна погода протримається у Києві до суботи включно. Опадів синоптики не прогнозують. Однак у місто на вихідних може увірватись вітер, сила якого буде до 10 м/с.

Денна температура упродовж 27-29 березня коливатиметься в коридорі +13…15 градусів, а нічна — +2…6 градусів. Такий прогноз дали у Meteofor.

Вночі четверга, 27 березня, було ясне небо, але вже вранці набіжать хмари, які триматимуться до кінця доби. Опадів не передбачається. Денна температура підвищиться до +15 градусів, а вночі опустилась до +2 градусів. Найбільші пориви вітру будуть вранці-вдень — слабкі 4-5 м/с.

П'ятниця, 28 березня, також буде переважно хмарною, але сухою. Температура у денний час виросте до +13 градусів, а вночі опуститься до +6 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

У перший вихідний на цьому тижні, 29 березня, погода не зміниться — місцями плаватимуть хмари, опадів не буде. Однак в суботу варто готуватись до поривів свіжого вітру протягом обіду — 10 м/с. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні в кінці березня. Синоптики розповіли, кому достануться дощі, а кому — до +20 градусів тепла.