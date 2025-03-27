Ще більше чоловіків зможуть отримати відстрочку в "Резерв+": кого це стосується

Нова функція вже доступна

Люди з інвалідністю в Україні можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Навіть, якщо в них немає пенсійного посвідчення.

Про це повідомила заступниця міністра оборон з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. Вона пояснила, як чоловікам з інвалідністю оформити відстрочку онлайн.

Достатньо зайти в "Резерв+" і обрати свою категорію — система автоматично підтягне необхідні дані з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Черногоренко зазначила, що оновлювати застосунок не потрібно, функція вже доступна.

Що робити, якщо даних немає в системі

Потрібно звернутися до Управління соцзахисту за місцем проживання. Взяти з собою оригінал документа про інвалідність та паспорт.

"Ми працюємо над тим, щоб у "Резерв+" були всі види відстрочок, і папери ходили за людиною, а не людина – за паперами", – наголосила заступниця міністра оборони.

Адвокат Дар’я Тарасенко розповіла, які категорії військовозобов’язаних можуть оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Вона також пояснила умови, за яких це можливо.

Відстрочки доступні онлайн людям з інвалідністю – незалежно від групи та наявності пенсії. Також чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, але за умови:

він записаний батьком у свідоцтвах про народження; діти зареєстровані в РАЦС (якщо свідоцтво видане за кордоном, система не зможе підтягнути дані);

всі троє дітей мають одну матір;

чоловік перебуває в шлюбі з матір’ю дітей.

Крім того, оформити відстрочку у "Резерв+" можуть студенти, якщо їхнє навчання відповідає даним у ЄДЕБО і послідовність здобуття освіти не порушується.

В інших випадках оформити відстрочку через "Резерв+" неможливо – потрібно подавати документи в паперовому вигляді, зазначила Дар'я Тарасенко.

Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців не підлягають мобілізації. Хто отримає відстрочку від призову з 1 квітня.