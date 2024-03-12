У них вірять навіть досвідчені автомобілісти: які існують прикмети та забобони у водіїв

Усе це робиться, аби обійтися без неприємностей на дорозі

Деякі водії, аби їхня поїздка була успішною, вдаються до усіляких забобонів. Утім, існують й певні прикмети, які можуть сигналізувати про появу тією чи іншої майбутньої ситуації на дорозі.

"Телеграф" зібрав добірку прикмет та всіляких ритуалів, яких дотримуються навіть досвідчені автомобісти. Справа в тому, що дорога – справа напружене, потребує уваги і обережності. І якщо дано якийсь знак згори – це зайвий привід подвоїти пильність і вжити заходів обережності.

Які є забобони у водіїв

Так, одним із забобонів водіїв є те, що покупку нового авто, і отримання прав, потрібно обов'язково "обмити". Інакше машина принесе нещастя, а права можуть вилучити. Також деякі водії обходять своє авто три рази за годинниковою стрілкою.

Забобоном також вважається й те, що не потрібно перераховувати в машині денну виручку — можна злякати удачу. А першим правилом після покупки машини — необхідно вкинути в салон монету, щоб потім не витрачати гроші на ремонт авто. Деякі дотримуються думки, що якщо першим авто сяде жінка, то день буде невдалим. Тому для гарної зміни треба відвезти молодого чоловіка або, в крайньому випадку, пару. Утім, це стосується лише тих, хто займається перевезенням людей.

Також деякі водії вважають, що авто треба перед початком поїздки посипати сіллю. В такому разі машина вас не підведе в дорозі.

Не варто ставити на свій автомобіль деталі з розбитих машин — до аварії. Не можна щось погане говорити про авто, сидячи всередині нього, бо тоді можуть з'явитися проблеми з машиною. Не треба дивитися на ДТП, бо тоді може статися нове. Причина цього автомобільного забобону лежить в тому, що не треба концентрувати свою увагу на негативі. До аварії також може призвести й те, коли перед поїздкою б'ють колесо.

Не треба планувати свою далеку поїздку по годинах. В такому разі може статися якийсь форс-мажор: пробите колесо, зламається двигун, тощо. Не треба мити машину у дворі, бо вважається, що тоді її можуть вкрасти. Також не бажано їсти в салоні авто насіння, бо це до аварії.

Якщо міняєте кермо – то на той, що встановлюється в автомобілях класом вище. Так ви підготуєте грунт до купівлі нової машини, більш дорогий і комфортною. Водії, повернувшись додому за забутими ключами від машини, на відміну від усіх не дивляться в дзеркало, а що-небудь з'їдають і тільки після цього відправляються в шлях. Якщо ж забули якусь іншу річ, заглядають під килимок, щоб удача не відвернулася.

Які існуть прикмети у водіїв

Так, якщо перед поїздкою пройшов невеликий дощ, значить дорога буде хороша. Утім, якщо ви помили авто, то цього дня вам варто чекати на дощ. Якщо упустити ключі, то це до того, що в дорозі можуть виникнути проблеми.

Пташиний послід на кузові обіцяє фінансові успіхи, але, щоб ця прикмета збулася, необхідно все швидко змити. Не треба перед далекою дорогою мацати запасне колесо та буксирний трос, інакше вони обов'язково знадобиться на дорозі. Водночас стати свідком похоронної процесії за кермом вважається гарною прикметою.

Ви тільки почали шлях і лопнула шина? Це застереження, що краще відкласти поїздку. Спіткнутися і впасти на виході з авто – дуже хороша прикмета, що натякає на швидку покупку нової машини.

Якщо ви подвозите чарівну попутницю, згадайте до того ж, який сьогодні день тижня. Якщо це сталося в п'ятницю – пасажирка принесе вам прибуток, а ось попутниця по понеділках обіцяє збиток. Вирушаючи в дорогу по суботах, погоджуйтеся взяти у випадкові попутники незнайомого чоловіка – він притягне до вас добрі вісті. Найкращий день для подорожі – четвер, найгірший – понеділок.

Ще одна "грошова" прикмета – якщо вам пощастить проїжджати під мостом в ту саму хвилину, коли за нього мчить поїзд – негайно хапайте гаманець і широко розкривайте його. Кажуть, доходи після цього зростають.

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