В них верят даже опытные автомобилисты: какие существуют приметы и суеверия у водителей

Все это делается, чтобы обойтись без проблем на дороге

Некоторые водители, чтобы их поездка была успешной, прибегают к всяческим суевериям. Впрочем, существуют и определенные приметы, которые могут сигнализировать о появлении той или иной ситуации на дороге.

"Телеграф" собрал подборку примет и всевозможных ритуалов, которых придерживаются даже опытные автомобилисты. Дело в том, что дорога – дело напряженное, требующее внимания и осторожности. И если дан какой-то знак сверху – это лишний повод удвоить бдительность и принять меры предосторожности.

Какие есть суеверия у водителей

Так, одним из суеверий водителей является то, что покупку нового авто, и получение прав, нужно обязательно "обмыть". Иначе машина принесет несчастье, а права могут забрать. Также некоторые водители обходят свой автомобиль три раза по часовой стрелке.

Суеверием также считается и то, что не нужно перечислять в машине дневную выручку – можно испугать удачу. А первым правилом после покупки машины необходимо вбросить в салон монету, чтобы потом не тратить деньги на ремонт авто. Некоторые придерживаются мнения, что если первой в авто сядет женщина, то день будет неудачным. Поэтому для хорошей смены нужно везти молодого мужчину или, в крайнем случае, пару. Впрочем, это касается только тех, кто занимается перевозкой людей.

Также некоторые водители считают, что авто нужно перед началом поездки посыпать солью. В таком случае машина вас не подведет в пути.

Не стоит ставить на свой автомобиль детали из разбитых машин – к аварии. Нельзя что-то плохое говорить об автомобиле, сидя внутри него, потому что тогда могут появиться проблемы с машиной. Не надо смотреть на ДТП, потому что тогда может произойти новое. Причина этого автомобильного суеверия состоит в том, что не нужно концентрировать свое внимание на негативе. К аварии может привести и то, когда перед поездкой бьют колесо.

Не нужно планировать свою дальнюю поездку по часам. В таком случае может произойти какой-нибудь форс-мажор: пробитое колесо, сломается двигатель и т.д. Не надо мыть машину во дворе, потому что считается, что тогда ее могут украсть. Также не желательно есть в салоне авто семена, потому что это к аварии.

Если меняете руль – то на устанавливаемый в автомобилях классом выше. Так вы подготовите почву к покупке новой машины, более дорогой и комфортной. Водители, вернувшись домой за забытыми ключами от машины, в отличие от всех не смотрят в зеркало, а что-нибудь съедают и только после этого отправляются в путь. Если забыли какую-то другую вещь, заглядывают под коврик, чтобы удача не отвернулась.

Какие существуют приметы у водителей

Так, если перед поездкой прошел небольшой дождь, значит дорога будет хорошая. Впрочем, если вы помыли авто, то в этот день вам стоит ожидать дождя. Если упустить ключи, то это к тому, что в пути могут возникнуть проблемы.

Птичий помет на кузове обещает финансовые успехи, но чтобы эта примета сбылась, необходимо все быстро смыть. Не нужно перед дальней дорогой щупать запасное колесо и буксирный трос, иначе они обязательно пригодятся на дороге. В то же время стать свидетелем похоронной процессии за рулем считается хорошей приметой.

Вы только начали путь и лопнула шина? Это знак, что лучше отложить поездку. Столкнуться и упасть на выходе из авто – очень хорошая примета, намекающая на скорую покупку новой машины.

Если вы подвозите волшебную попутчицу, вспомните к тому же, какой сегодня день недели. Если это произошло в пятницу – пассажирка принесет вам прибыль, а вот попутчица по понедельникам обещает ущерб. Отправляясь в дорогу по субботам, соглашайтесь взять в случайные попутчики незнакомого мужчину – он привлечет к вам добрые вести. Лучший день для путешествия – четверг, самый плохой – понедельник.

Еще одна "денежная" примета – если вам удастся проезжать под мостом в ту же минуту, когда на нем несется поезд – немедленно хватайте кошелек и широко раскрывайте его. Говорят, доходы после этого растут.

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