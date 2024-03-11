Британці можуть пожертвувати вживані авто Україні в обмін на приємний бонус

Це рішення покликане допомогти інфраструктурі України

Лише у Лондоні, за попередніми підрахунками, 7 тисяч автомобілів не відповідають новим екологічним нормам щодо викидів. Раніше їх потрібно було здавати на металобрухт, за що можна було отримати грошові кошти.

Тепер автомобілі, які підлягають утилізації, дозволили передавати для потреб української держави, де такі норми поки що не діють. Про це заявив у коментарі The Guardian міський голова Лондона Садік Хан.

Передача британських авто, що підлягають утилізації: подробиці

Лондонці, які вирішать не здавати своє авто на металобрухт, чи витратитись на модернізацію його паливної системи, можуть отримати такі ж кошти, як при утилізації — у розмірі 2000 фунтів стерлінгів (близько 100 тисяч гривень). Ці авто пожертвують в Україні безоплатно. Використовувати мають такі авто для медичних та гуманітарних потреб.

Це рішення пояснюється тим, що інфраструктура України практично щодня страждає від російських обстрілів. Через це погіршується доступ до медичної допомоги.

За словами мера Лондона, Transport for London співпрацював із зареєстрованою у Великій Британії благодійною організацією British-Ukrainian Aid, щоб дозволити цю схему за підтримки українського посольства. Схему впровадять у дію вже за кілька днів — з 15 березня. Близько 50 тисяч списаних автомобілів швидкої допомоги, згідно з планами, передадуть в Україну уже за кілька днів.

Та не лише "швидкі" та медеваки теоретично можуть бути передані Україні. Цілям щодо скорочення викидів підлягатимуть великовантажні ТЗ, тобто невеликі вантажівки, автобуси, вантажівки з причепами, міські автобуси тощо. У майбутньому в ЄС також не випускатимуться та навіть заборонятимуть користуватися дизельними авто, а це означає, що їх також необхідно буде утилізовувати.

Раніше "Телеграф" писав про те, які автомобілі в Україні не пройдуть техогляд. Це не лише старі машини та з тонованим склом.