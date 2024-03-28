Допоможуть батончики або шоколадка: як простим способом захистити авто від викрадення

Цей лайфхак для вашої машини є досить дієвим

Коли ми говоримо про захист автомобіля від викрадення, наші думки зазвичай звертаються до сигналізаційних систем, ремонтів та інших технологій безпеки. Утім, існують і значно простіші речі, які допоможуть врятувати машину від зловмисників.

"Телеграф" вирішив розповісти, як за допомогою батончиків чи плитки шоколаду можна ефективно захистити авто від викрадення. Одразу зазначимо, що ці солодощі можна з'їсти, бо вони в цій процедурі не знадобляться. У нагоді станеться фольга від них.

Як захистити авто від викрадення за допомогою фольги

Більшість нових автомобілів використовують ключі з бездротовим зв'язком, що зробило їх більш піддатними до злому шляхом клонування сигналу. Справа в тому, що сучасні злодії використовують ретранслятори сигналів для перехоплення і посилення сигналу, що виходить від ключа вашого автомобіля. Утім, фольга може допомогти у цьому плані.

Якщо ви зберігаєте ключі вдома, спробуйте зберігати їх в обгортці з фольги. Фольга є ефективним блокувальником сигналу, що робить неможливим сканування сигналу вашого ключа, коли він так зберігається. Це може допомогти уникнути викрадення вашого автомобіля або крадіжки інформації з ключа.

Цей простий лайфхак може дати вам додатковий шар захисту вашого транспортного засобу без великих витрат часу чи грошей. Зберігайте свої ключі в обгортці з фольги, і ви можете спати спокійно, знаючи, що ваш автомобіль захищений від можливих загроз.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо потрібні темні цятки на лобовому склі авто і яку функцію вони виконують. Їх можна помітити на межі затемненого та прозорого шарів скла. Та мало хто знає, для чого насправді ці крапки.