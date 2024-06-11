Недешеві, але проблемні: топ-5 авто, в яких коробка передач часто виходить з ладу

Власникам цих автомобілів варто бути обережними та регулярно проводити технічне обслуговування

Попри постійний прогрес в автомобільній галузі, деякі моделі досі страждають від недоліків у трансмісії. Власники далеко не найдешевших авто скаржаться на вібрації, шум, затримки при перемиканні передач та необхідність дорогого ремонту або заміни.

Коробка передач є критично важливим компонентом будь-якого автомобіля, і її відмова може призвести до значних незручностей та витрат. Ось п'ять популярних автомобілів, власники яких найчастіше стикаються з проблемами коробки передач.

Nissan Murano

Моделі з безступінчастою трансмісією CVT, що випускалися в період з 2009 по 2014 рік, були найпроблемнішими. Вони часто потребували дорогого ремонту або заміни коробки передач через витік трансмісійної рідини та передчасний знос деталей.

BMW серії 7

Деякі моделі BMW 7 серії з 2002 по 2008 рік мали проблеми з гідротрансформатором, що призводило до поганого перемикання передач та необхідності дорогого ремонту. А ремонт BMW може розорити будь-кого.

Honda Civic

Моделі до 2005 роки випуску з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач були проблемними. Ця КПП була схильна до протікання трансмісійної рідини та передчасного зносу фрикційних елементів, що призводило до поломок.

Volkswagen Jetta

Автомати DSG у Volkswagen Jetta, що випускалися з 2005 по 2010 рік, були схильні до передчасного зносу через недостатнє змащування та перегрів. Це часто вимагало заміни всієї коробки передач.

Nissan Altima

Ця модель до 2018 роки випуску з безступінчастою трансмісією Xtronic CVT. Її коробка передач також хворіла на протікання трансмісійної рідини, що могло призвести до повного виходу з ладу

Як бачимо, проблеми з коробками передач можуть траплятися й у преміальних, а не лише бюджетних автомобілях. Регулярне технічне обслуговування та своєчасне реагування на будь-які ознаки несправності є ключовими для запобігання серйозним поломкам.

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