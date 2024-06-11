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Недешеві, але проблемні: топ-5 авто, в яких коробка передач часто виходить з ладу

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
Дата публікації
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Коробка передач може приховувати неприємні сюрпризи Новина оновлена 11 червня 2024, 16:45
Коробка передач може приховувати неприємні сюрпризи. Фото motor1

Власникам цих автомобілів варто бути обережними та регулярно проводити технічне обслуговування

Попри постійний прогрес в автомобільній галузі, деякі моделі досі страждають від недоліків у трансмісії. Власники далеко не найдешевших авто скаржаться на вібрації, шум, затримки при перемиканні передач та необхідність дорогого ремонту або заміни.

Коробка передач є критично важливим компонентом будь-якого автомобіля, і її відмова може призвести до значних незручностей та витрат. Ось п'ять популярних автомобілів, власники яких найчастіше стикаються з проблемами коробки передач.

Nissan Murano

Nissan Murano

Моделі з безступінчастою трансмісією CVT, що випускалися в період з 2009 по 2014 рік, були найпроблемнішими. Вони часто потребували дорогого ремонту або заміни коробки передач через витік трансмісійної рідини та передчасний знос деталей.

BMW серії 7

BMW серії 7

Деякі моделі BMW 7 серії з 2002 по 2008 рік мали проблеми з гідротрансформатором, що призводило до поганого перемикання передач та необхідності дорогого ремонту. А ремонт BMW може розорити будь-кого.

Honda Civic

Honda Civic

Моделі до 2005 роки випуску з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач були проблемними. Ця КПП була схильна до протікання трансмісійної рідини та передчасного зносу фрикційних елементів, що призводило до поломок.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Автомати DSG у Volkswagen Jetta, що випускалися з 2005 по 2010 рік, були схильні до передчасного зносу через недостатнє змащування та перегрів. Це часто вимагало заміни всієї коробки передач.

Nissan Altima

Nissan Altima

Ця модель до 2018 роки випуску з безступінчастою трансмісією Xtronic CVT. Її коробка передач також хворіла на протікання трансмісійної рідини, що могло призвести до повного виходу з ладу

Як бачимо, проблеми з коробками передач можуть траплятися й у преміальних, а не лише бюджетних автомобілях. Регулярне технічне обслуговування та своєчасне реагування на будь-які ознаки несправності є ключовими для запобігання серйозним поломкам.

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