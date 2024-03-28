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Помогут батончики или шоколадка: как простым способом защитить авто от угона

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Пульт сигнализации авто
Пульт сигнализации авто. Фото telegraf.com.ua

Этот лайфхак для вашей машины достаточно действенный

Когда мы говорим о защите автомобиля от угона, наши мысли обычно обращаются к сигнализационным системам, ремонтам и другим технологиям безопасности. Впрочем, существуют и более простые вещи, которые помогут спасти машину от злоумышленников.

"Телеграф" решил рассказать, как с помощью батончиков или плитки шоколада можно эффективно защитить авто от угона. Сразу отметим, что эти сладости можно съесть, потому что они в этой процедуре не понадобятся. Пригодится фольга от них.

Как защитить авто от угона с помощью фольги

Большинство новых автомобилей используют ключи с беспроводной связью, что сделало их более подверженными взлому путем клонирования сигнала. Дело в том, что современные воры используют ретрансляторы сигналов для перехвата и усиления сигнала, исходящего от ключа вашего автомобиля. Впрочем, фольга может помочь в этом отношении.

Если вы храните ключи дома, попробуйте хранить их в упаковке из фольги. Фольга является эффективным блокировщиком сигнала, что делает невозможным сканирование сигнала ключа, когда он так сохраняется. Это может помочь избежать угона вашего автомобиля или кражи информации с ключа.

Этот простой лайфхак может дать вам дополнительный слой защиты вашего транспортного средства без больших затрат времени или денег. Сохраняйте свои ключи в обертке из фольги, и вы можете спать спокойно, зная, что ваш автомобиль защищен от возможных угроз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем нужны темные точки на лобовом стекле авто и какую функцию они выполняют. Их можно заметить на грани затемненного и прозрачного слоев стекла. Но немногие знают, для чего на самом деле эти точки.

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#Автомобиль #Новости авто #Лайфхак