Рекомендують самі японці: топ-5 надійних авто до 10 тисяч доларів

Деякі з них роками доводять свою надійність

Японські автомобілі завжди вирізнялися своєю надійністю. Навіть попри нещодавні скандали, пов’язані з Toyota, цей японський автовиробник досі вважається одним з найнадійніших у світі.

Експерти профільного видання HotCars склали рейтинг найякісніших моделей всіх японських брендів за всю історію. Вони проаналізували рейтинги якості та надійності протягом останніх десятиліть. У рейтингу враховували додаткові дані, такі як суму грошей, витрачену на техобслуговування та дані безпекових організацій.

Які моделі японського автопрому найнадійніші

На першому місці розташувалась Toyota Camry 2014 року випуску. Це седан середнього класу, який виробляється японським автовиробником Toyota. Загалом, модель Camry славиться своєю надійністю та довговічністю, що визначається якістю виготовлення та добре продуманим конструкційним рішенням. Вона отримала 92 бали зі 100 можливих.

На другій сходинці рейтингу розташувався Lexus IS 2022 року випуску. Він також отримав 92 бали зі 100 можливих, але має більші витрати на техобслуговування. Lexus IS — це серія 5-дверних седанів, що виробляються японським автовиробником Lexus, який є дочірньою компанією Toyota. Ці автомобілі спроєктовані з урахуванням високого рівня комфорту та представницького стилю.

На третьому місці розташувався седан Toyota Corolla 2019 року випуску. Він має такий же рейтинг надійності. Toyota Corolla 2019 — це компактний автомобіль, випущений японським автовиробником Toyota, з сучасним та стильним екстер'єром, компактними розмірами, що роблять автомобіль легким у керуванні та паркуванні. Зазвичай оснащений бензиновим двигуном, з економічним споживанням пального та задовільною продуктивністю для щоденного використання.

На четвертому місці розташувався Toyota Prius 2015 року випуску. Він отримав 88 балів зі 100 можливих. П’ятірку кращих замикає Mazda MX-5 Miata 2008 року випуску з оцінкою 86 балів надійності зі 100. У топ-10 кращих авто японського автопрому також увійшли Honda Jazz (2017), Honda Accord (2016), Mazda 6 (2017), Mazda 3 (2010) та Honda Civic 2009 модельного року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дорогах Києва помітили справжній раритет. Таку модель легендарної Toyota Camry бачили не всі.