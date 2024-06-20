Топ-5 найекономніших моделей авто 2024 року: скільки вони коштують в Україні

Гібриди зроблять ваші поїздки дешевшими

В епоху високих цін на пальне та загострення екологічних проблем економічність автомобіля стає одним з найважливіших критеріїв для багатьох покупців. Автовиробники докладають чималих зусиль, впроваджуючи інноваційні технології для зменшення споживання палива своїх моделей.

Чи то гібридні системи, чи новітні турбодизелі — конструктори застосовують різноманітні рішення для досягнення максимальної паливної ефективності. При цьому економічність більше не означає компроміс у динаміці та оснащенні.

BMW 330e (гібрид)

Витрати пального: 1,6 л/100 км у змішаному циклі

Плагін-гібрид BMW 330e очолює цей рейтинг завдяки реальній економії пального. Поєднання 2,0-літрового бензинового двигуна та електромотора забезпечує не лише чудову динаміку, а й низьке споживання бензину на рівні 1,6 л/100 км. Проте високотехнологічний гібрид баварської марки коштуватиме в Україні щонайменше 1,2 млн грн і більше для нових моделей.

Toyota Prius (гібрид)

Витрати пального: 3,1 л/100 км

Культовий гібрид Toyota Prius займає другу сходинку. Його комбінована витрата палива становить 3,1 л/100 км, що досягається завдяки злагодженій роботі бензинового двигуна та електромотора. За надійність та економічність Prius доведеться заплатити мінімум 900 тис. грн.

Hyundai IONIQ (гібрид)

Витрати пального: 3,4 л/100 км

Трійку лідерів замикає Hyundai IONIQ з ідентичною Toyota Prius гібридною системою. Його змішана витрата пального складає 3,4 л/100 км. Корейський гібрид може стати бюджетнішою альтернативою Prius з очікуваною ціною від 750 тис. грн.

Peugeot 208 1.5 BlueHDi (дизель)

Витрати пального: 3,6 л/100 км

У сегменті компактних хетчбеків варто звернути увагу на дизельний Peugeot 208 з показником 3,6 л/100 км у змішаному циклі. Завдяки економному 1,5-літровому турбодизелю він стане практичним вибором для багатьох українців, особливо з огляду на очікувану ціну близько 550 тис. грн.

Skoda Octavia 2.0 TDI (дизель)

Витрати пального: 4,1 л/100 км

Замикає п'ятірку лідерів дизельна версія популярної Skoda Octavia. Її 2,0-літровий турбодизель витрачає лише 4,1 л/100 км у поєднанні з практичністю універсала чи ліфтбека. Зважаючи на бренд та просторий салон, ціна моделі в Україні стартуватиме приблизно від 700 тис. грн.

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