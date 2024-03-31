Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: які цікаві екземпляри є у нього в гаражі (фото)

Колекція легендарного футболіста складається з понад 25 машин

Кріштіану Роналду є одним із найвідоміших футболістів нашого часу. І, відповідно, одним з найбагатших. Він володіє розкішними будинками, а також авто.

У колекції машин Кріштіану Роналду — понад 25 чудових екземплярів. "Телеграф" вирішив розповісти про найцікавіші із них.

Rolls-Royce Cullinan

Цей розкішний позашляховик Роналду купив, коли перейшов до "Ювентуса". Він має персоналізований інтер'єр, який оббито шкірою чорних та білих кольорів. Цей автомобіль з люксовим обладнанням може коштувати понад пів мільйона доларів.

Ferrari F12 TDF

Цю машину Роналду називає однією зі своїх улюблених. Це легша та потужніша версія F12berlinetta, створена для треку. У світі є лише кілька таких авто.

F12 TDF оснащений 6,3-літровим двигуном V12, який видає 780 кінських сил при 8500 об/хв і 705 Нм крутного моменту при 6750 об/хв. Це робить Ferrari F12 TDF однією з найшвидших авто у світі (розгін до сотні — 2,9 секунди).

Lamborghini Aventador

Є чутки, що у колекції Роналду є 2 екземпляри Lamborghini Aventador — чорна і біла. Це потужний спорткар з 6.5-літровим атмосферним V12, що видає понад 700 кінських сил. Він розганяється з нуля до сотні менш як за 3 секунди.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci — це ретроспективний гіперкар, який був випущений у дуже обмеженій кількості. Один такий екземпляр — за 8 мільйонів євро — має у своїй колекції Кріштіану Роналду. Він створений французьким виробником Bugatti як данина поваги культовому автомобілю Bugatti EB110 90-х років та 110-річчю бренду.

Максимальна швидкість Centodieci обмежена електронікою на 380 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 2,4 секунди.

Maserati GranCabrio

Maserati GranCabrio

Maserati GranCabrio — це 4-місний кабріолет класу люкс з потужністю близько 500 кінських сил. Він також є одним з найшвидших та найдорожчих у світі. Не дивно, що ця машина сподобалась легендарному футболісту.

McLaren Senna

McLaren Senna — це гіперкар британського виробника McLaren, створений для шанувальників треку та названий на честь легендарного гонщика Айртона Сенни. Коштує такий автомобіль близько 1 млн євро. У світі є лише 500 таких — і один із них придбав Роналду у 2019 році.

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