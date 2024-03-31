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Криштиану Роналду спустил на автомобили миллионы: какие интересные экземпляры есть у него в гараже (фото)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Авто Роналду
Авто Роналду. Фото gqindia

Коллекция легендарного футболиста состоит из более 25 машин

Криштиану Роналду является одним из известнейших футболистов нашего времени. И, соответственно, одним из самых богатых. Он владеет роскошными домами, а также авто.

В коллекции машин Криштиану Роналду – более 25 замечательных экземпляров. "Телеграф" решил рассказать о самых интересных из них.

Rolls-Royce Cullinan

Этот роскошный внедорожник Роналду купил, когда перешел в "Ювентус". Он имеет персонализированный интерьер, обитый кожей черного и белого цвета. Этот автомобиль с люксовым оборудованием может стоить более полумиллиона долларов.

Ferrari F12 TDF

Роналду и Ferrari F12 TDF

Эту машину Роналду называет одной из своих любимых. Это более легкая и мощная версия F12berlinetta, созданная для трека. В мире есть всего несколько таких авто.

F12 TDF оснащен 6,3-литровым двигателем V12, который выдает 780 лошадиных сил при 8500 об/мин и 705 Нм крутящего момента при 6750 об/мин. Это делает Ferrari F12 TDF одним из самых быстрых авто в мире (разгон до сотни – 2,9 секунды).

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador

Есть слухи, что в коллекции Роналду есть 2 экземпляра Lamborghini Aventador – черный и белый. Это мощный спорткар с 6.5-литровым атмосферным V12, выдающим более 700 лошадиных сил. Он разгоняется с нуля до сотни менее чем за 3 секунды.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci — это ретроспективный гиперкар, выпущенный в очень ограниченном количестве. Один такой экземпляр — за 8 миллионов евро — имеет в своей коллекции Криштиану Роналду. Он создан французским производителем Bugatti как дань уважения культовому автомобилю Bugatti EB110 90-х годов и 110-летию бренда.

Максимальная скорость Centodieci ограничена электроникой на 380 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,4 секунды.

Maserati GranCabrio

Maserati GranCabrio

Maserati GranCabrio – это 4-местный кабриолет класса люкс с мощностью около 500 лошадиных сил. Он также является одним из самых быстрых и дорогих в мире. Неудивительно, что машина понравилась легендарному футболисту.

McLaren Senna

McLaren Senna

McLaren Senna – это гиперкар британского производителя McLaren, созданный для поклонников трека и названный в честь легендарного гонщика Айртона Сенны. Стоит такой автомобиль около 1 млн. евро. В мире только 500 таких — и один из них приобрел Роналду в 2019 году.

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Теги:
#Ferrari #Rolls-Royce #Спорткар #Криштианй Роналду