Криштиану Роналду спустил на автомобили миллионы: какие интересные экземпляры есть у него в гараже (фото)

Коллекция легендарного футболиста состоит из более 25 машин

Криштиану Роналду является одним из известнейших футболистов нашего времени. И, соответственно, одним из самых богатых. Он владеет роскошными домами, а также авто.

В коллекции машин Криштиану Роналду – более 25 замечательных экземпляров. "Телеграф" решил рассказать о самых интересных из них.

Rolls-Royce Cullinan

Этот роскошный внедорожник Роналду купил, когда перешел в "Ювентус". Он имеет персонализированный интерьер, обитый кожей черного и белого цвета. Этот автомобиль с люксовым оборудованием может стоить более полумиллиона долларов.

Ferrari F12 TDF

Эту машину Роналду называет одной из своих любимых. Это более легкая и мощная версия F12berlinetta, созданная для трека. В мире есть всего несколько таких авто.

F12 TDF оснащен 6,3-литровым двигателем V12, который выдает 780 лошадиных сил при 8500 об/мин и 705 Нм крутящего момента при 6750 об/мин. Это делает Ferrari F12 TDF одним из самых быстрых авто в мире (разгон до сотни – 2,9 секунды).

Lamborghini Aventador

Есть слухи, что в коллекции Роналду есть 2 экземпляра Lamborghini Aventador – черный и белый. Это мощный спорткар с 6.5-литровым атмосферным V12, выдающим более 700 лошадиных сил. Он разгоняется с нуля до сотни менее чем за 3 секунды.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci — это ретроспективный гиперкар, выпущенный в очень ограниченном количестве. Один такой экземпляр — за 8 миллионов евро — имеет в своей коллекции Криштиану Роналду. Он создан французским производителем Bugatti как дань уважения культовому автомобилю Bugatti EB110 90-х годов и 110-летию бренда.

Максимальная скорость Centodieci ограничена электроникой на 380 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,4 секунды.

Maserati GranCabrio

Maserati GranCabrio

Maserati GranCabrio – это 4-местный кабриолет класса люкс с мощностью около 500 лошадиных сил. Он также является одним из самых быстрых и дорогих в мире. Неудивительно, что машина понравилась легендарному футболисту.

McLaren Senna

McLaren Senna – это гиперкар британского производителя McLaren, созданный для поклонников трека и названный в честь легендарного гонщика Айртона Сенны. Стоит такой автомобиль около 1 млн. евро. В мире только 500 таких — и один из них приобрел Роналду в 2019 году.

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