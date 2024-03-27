У Subaru серйозні проблеми: компанія змушена відкликати 120 тисяч авто

Бренд Subaru відомий як виробник одних з найнадійніших авто у світі

Відомий японський автовиробник Subaru зіштовхнувся з серйозними проблемами, пов’язаними з якістю. Річ у подушках безпеки, які не рятують у надзвичайній ситуації.

Через це бренд повинен відкликати майже 120 тисяч своїх авто, серед яких є седани та універсали. Відкликання поки торкнулося лише США. Про це повідомляє видання Аutoblog.

У чому полягає проблема

Про це відкликання оголосило Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA). Воно стосується певних моделей Outback і Legacy, вироблених між 2020 і 2022 роками.

Проблема полягає в конденсаторі в датчиках системи виявлення пасажирів (ODS), який може тріснути та закоротити. Це призводить до того, що подушка безпеки переднього пасажира не розкривається під час аварії. Щоб розв'язати цю проблему безпеки, дилери Subaru замінять датчики ODS на передньому пасажирському сидінні. Вони зроблять це безкоштовно.

Довідка. Subaru – це японський виробник автомобілів, заснований у 1953 році. Бренд здобув світову славу завдяки своїм системам повного приводу, які забезпечують виняткову керованість та зчеплення на будь-якій дорозі.Найпопулярнішими моделями бренду є компактний автомобіль Impreza, кросовери Forester та XV, універсал підвищеної прохідності Outback та трирядний кросовер Ascent.

Зазначимо, що це не перший японський автовиробник, що потрапив у скандал. Нещодавно "Телеграф" розповідав, що Toyota призупиняє виробництво 10 популярних моделей. У них виявили серйозні проблеми.