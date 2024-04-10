Як зачинити вікно в авто, якщо зламався склопідіймач: дієві поради та лайфхаки для водіїв

У цій ситуації головне — не панікувати

Зламаний склопідіймач може стати неприємною несподіванкою, адже він відповідає за комфорт та безпеку у вашому автомобілі. Стикнутися з цим не хочеться в будь-яку пору року.

"Телеграф" вирішив розповісти, що треба робити, якщо раптом зламався склопідіймач в машині. Одразу зазначимо, що тут є, як і дієві поради, так і лайфхаки, які можуть допомогти в цій ситуації.

Як закрити зламаний склопідіймач в авто

Іноді, навіть під час поломки, кнопка може частково працювати. Спробуйте натиснути та утримувати її протягом 30-60 секунд. Це може допомогти підняти скло на кілька сантиметрів, щоб ви могли зафіксувати його вручну.

Можна спробувати підняти скло вручну. Для цього зніміть обшивку дверей (зазвичай тримається на кліпсах) та отримайте доступ до механізму. Знайдіть шестерню, що відповідає за підняття скла, та обертайте її за допомогою плоскогубців.

Також це можна зробити фізичною силою: заведіть автомобіль, відкрийте двері автомобіля та затисніть вікно між долонями. Після цього попросіть когось натиснути та утримувати кнопку на вікні. Поступово натискаючи, підніміть долонями вікно вгору.

Можна скористатися тимчасовими засобами. Наприклад, закріпіть скло у верхньому положенні за допомогою скотчу або навіть дерев'яної бруски. Це, звичайно, тимчасове рішення, але воно допоможе уникнути додаткових проблем на дорозі.

У випадку, якщо ні один з вищезазначених методів не працює або вам не вдалося успішно підняти скло, вам, можливо, доведеться звернутися до фахівців. Майстри сервісних центрів можуть надати професійну допомогу і виправити проблему зі склопідйомником.

Майте на увазі, що всі ці методи можуть бути корисні у випадку аварійної ситуації, коли потрібно негайно підняти скло в автомобілі, а склопідйомник не працює. Однак, пам'ятайте, що це тимчасові заходи, і вам все одно потрібно буде виправити або замінити пошкоджений механізм якнайшвидше.

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