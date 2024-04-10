Как закрыть окно в авто, если сломался стеклоподъемник: действенные советы и лайфхаки для водителей

В этой ситуации главное — не паниковать

Сломанный стеклоподъемник может стать неприятной неожиданностью, ведь он отвечает за комфорт и безопасность в вашем автомобиле. Столкнуться с этим не хочется в любое время года.

"Телеграф" решил рассказать, что надо делать, если вдруг сломался стеклоподъемник в машине. Сразу отметим, что здесь есть как действенные советы, так и лайфхаки, которые могут помочь в этой ситуации.

Как закрыть сломанный стеклоподъемник в авто

Иногда даже во время поломки кнопка может частично работать. Попытайтесь нажать и удерживать ее в течение 30-60 секунд. Это может помочь поднять стекло на несколько сантиметров, чтобы вы могли зафиксировать его вручную.

Можно попытаться поднять стекло вручную. Для этого снимите обшивку двери (обычно держится на клипсах) и получите доступ к механизму. Найдите шестеренку, отвечающую за поднятие стекла, и вращайте ее с помощью плоскогубцев.

Также это можно сделать физической силой: заведите автомобиль, откройте дверь автомобиля и зажмите окно между ладонями. Затем попросите кого-то нажать и удерживать кнопку на окне. Постепенно нажимая, поднимите ладонями окно вверх.

Можно пользоваться временными средствами. К примеру, закрепите стекло в верхнем положении с помощью скотча или даже деревянного бруска. Это, конечно, временное решение, но поможет избежать дополнительных проблем на дороге.

В случае если ни один из вышеупомянутых методов не работает или вам не удалось успешно поднять стекло, вам, возможно, придется обратиться к специалистам. Мастера сервисных центров могут оказать профессиональную помощь и устранить проблему со стеклоподъемником.

Имейте в виду, что все эти методы могут быть полезны в случае аварийной ситуации, когда нужно немедленно приподнять стекло в автомобиле, а стеклоподъемник не работает. Однако помните, что это временные меры, и вам все равно нужно будет исправить или заменить поврежденный механизм как можно быстрее.

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