В Євросоюзі узгодили обмеження для українського імпорту: які види агропродукції обмежать

Угодою обмежується доступ до ринків ЄС м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду

Європейський Союз та Європейський парламент 8 квітня попередньо погодили посилення обмежень на імпорт деяких видів агропродукції українського виробництва. Мова йде про цукор, кукурудзу та особливо про м'ясо птиці – останній пункт викликає посилену істерику в європейських фермерів.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Рішення про обмеження оголосила Бельгія, яка головує зараз у структурах ЄС.

Угода, яку погодили в Європарламенті, продовжує безмитний доступ української агропродукції до європейських ринків, який впровадили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну. Термін дії угоди спливав 5 червня, тому її продовжили до 2025 року.

Водночас на вимогу фермерів, які звикли влаштовувати протести та блокувати дороги, угодою обмежується доступ до ринків ЄС м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду. Для них встановлюються середні обсяги 2021-2023 років, які були дуже невеликими, оскільки передвоєнний імпорт агропродукції в ЄС був значно нижчий через квоти та високі ввізні мита.

Раніше "Телеграф" писав, скільки Україна втратила грошей у березні через польську блокаду кордону. Мова йде про втрату 6,5 млрд гривень. Але скільки Україна втратить у квітні спрогнозувати поки що важко.

28 березня у Варшаві пройшла особиста зустріч українського прем’єра Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. По завершенню перемовин вони зробили заяви на спільній пресконференції.

Цікаво, що під час так званого блокування кордонів польські фермери заблокували й кордон Польщі та Білоруси. Але потім швиденько вирішили припинити блокаду кордону з Росією. Таке рішення прийняли нібито через християнське свято.

Про те, чи допоможе Україні відмова Європи від російського зерна, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Європа банить російське зерно: що буде з цінами і чи це розблокує кордон України з Польщею".