"Чому поляки пропустили пісок?": мережа вибухнула мемами щодо піщаної бурі з Сахари

Це погодне явище спостерігалось у багатьох регіонах країни

У вівторок, 2 квітня, Київщину, Одещину, Вінниччину, Дніпровщину та деякі інші регіони України накрила пилова буря. Дрібнодисперсний пил з Сахари фіксували в Україні ще з неділі, 1 квітня.

Зокрема, у Києві вітер був настільки сильний, що валив дерева та виривав їх з коренями. Крім того, на одному з будинків поривом вітру зірвало частину даху.

Кияни та жителі інших регіонів опублікували у соцмережах численні відео пилової бурі. Також українці почали ділитися мемами з приводу пилової бурі.

Нагадаємо, що пил із Сахари прийшов до України з південного заходу. Повітряні маси африканського походження сприяли підвищенню температури. Тому останні дні березня та початок квітня були аномально теплими.

За прогнозами синоптиків, якість повітря поліпшиться через кілька днів. Майже по всій країні 3-4 квітня пройдуть дощі та зміниться повітряна маса.