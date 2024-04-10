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Блокада границы сделала свое дело: в Украине обвалился спрос на важный класс авто

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Блокировка границы негативно отразилась на рынке авто
Блокировка границы негативно отразилась на рынке авто. Фото gettyimages

Больше всего пострадали элитные марки

В Украине резко упала продажа новых грузовиков. Если сравнивать март 2024 года с аналогичным периодом в прошлом году, падение составило 32%.

И это безумные цифры. По данным Autoconsulting, отсутствие спроса больше всего повлияло на продажу дорогих брендов. Это Mercedes (-67%), Isuzu (-66,7%), Volvo (-36,3%).

Причины резкого падения спроса

Причиной называют блокировку польских границ, остановившую работу многих фур. Из-за этого упало количество рейсов и выручка перевозчиков. Следовательно, покупка новых грузовиков становится невыгодной.

Некоторые компании все же инвестируют в обновление парка. Например, "Нибулон", закупающий 76 новых тягачей Scania.

В общем, спрос смещается в сторону подержанных грузовиков. Их перепродажа на внутреннем рынке выросла до 83,8% от общего объема. Средний возраст купленных подержанных грузовиков – 22,5 года.

Часто такие модели не отвечают стандартам Евро-4 или Евро-5, что может создавать проблемы при перевозке в ЕС. Но перевозчики понимают, что в Европу эти фуры и не уедут.

Дело в том, что блокировка границ заставила перевозчиков экспериментировать. "Укрзалізниця" активно развивает так называемые контрейлерные перевозки, когда фуры пересекают границу на поездах. Также появляются логистические схемы с перегрузкой контейнеров из фур на поезда на границе.

В такой ситуации главная функция фуры – довезти груз до границы. Дальше он поедет поездом.

Больше читайте в материале "Бизнес-Телеграф": Поляки "уничтожили" украинские фуры: покупка новых грузовиков резко упала, но есть нюанс

Ранее Телеграф также писал, что в Евросоюзе согласовали ограничения для украинского импорта. Речь идет о сахаре, кукурузе и особенно о мясе птицы.

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