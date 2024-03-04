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Поляки не блокують авто для ЗСУ на кордоні? Шмигаль зробив неочікувану заяву

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Авто, які, як каже волонтер, застрягли на кордоні Новина оновлена 04 березня 2024, 14:14
Авто, які, як каже волонтер, застрягли на кордоні. Фото twitter.com

Випадки, про які пишуть медіа, не зовсім відповідають правді

Унаслідок блокади поляків на кордоні з Україною не було заблоковано необхідну нашій країні військову чи гуманітарну допомогу. А на тих кадрах, які потрапляли у медіапростір, були комерційні авто.

Про це під час пресконференції заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що вважає безглуздою блокаду кордону з Україною, адже проблема польських фермерів полягає в експорті з Росії.

"Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну", — сказав прем'єр.

За його словами, випадки блокування автомобілів, які потрапляють у медіа, стосуються не військової техніки, а комерційних авто, які везуть під різним виглядом.

Зауважимо, що, за словами волонтерів, проблема з блокуванням військової техніки на кордоні не тільки пряма, адже зараз перевізники стоять у чергах у не можуть забрати машини для ЗСУ, які чекають їх в інших країнах ЄС.

Проблема фермерів — не українські товари

На його думку, більша проблема у польських аграріїв виникає через експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Адже близько 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю, а менш як 5% рухається автомобільними шляхами.

Шмигаль додав, що під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі 5 кроків, аби розв'язати питання блокади, польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ведуть переговори щодо скасування для поляків частини вимог так званого "зеленого курсу" Європейського Союзу, а також щодо вирішення проблеми "напливу продукції". Якщо це буде зроблено, таке рішення дозволить значно пом'якшити ситуацію з фермерськими протестами.

Теги:
#Експорт #Польща #Кордон #Блокада #Військова допомога