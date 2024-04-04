Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску: у черзі сотні вантажівок (карта)

Польські фермери не блокують рук для інших категорій транспорту, окрім вантажних

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів" та не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі. А в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів.

"Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів", — сказав речник ДПСУ.

За його словами сукупно черга на цих трьох напрямках сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів. Він також зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині".

На першому очікує десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти "Шегині". Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рук для інших категорій транспорту, окрім вантажних.

Раніше "Телеграф" писав, скільки Україна втратила грошей у березні через польську блокаду кордону. Мова йде про втрату 6,5 млрд гривень. Але скільки Україна втратить у квітні спрогнозувати поки що важко.