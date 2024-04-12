"Не жартуйте з людьми на спецтехніці": у Дніпрі дорожник оригінально помстився водію, який паркував авто на тротуарі під час ремонту (відео)

Помста вийшла оригінальною

Неправильне паркування — це не просто порушення правил дорожнього руху, воно часто стає причиною конфліктних ситуацій між водіями, пішоходами та жителями прилеглих будинків. Коли хтось неправильно паркує авто, це може ускладнити або зробити неможливим паркування іншим водіям. Не кажучи вже про працівників спеціальних служб, таких як швидка, поліція, а також працівники дорожньої служби.

Користувач з ніком stalker_sych у TikTok показав наочно, що буде, якщо розізлити працівника дорожньої служби. Зокрема, він розповів невеличку історію від "дорожника", який займається ремонтом тротуару. Випадок трапився у Дніпрі — один водій постійно паркувався на тротуарі, заважаючи роботі працівників. Він не реагував на неодноразові зауваження.

Тому дорожник вирішив заблокувати йому виїзд, переставивши пелету з бруківкою просто під "ніс" авто. Невідомо, чим закінчилась ця історія, і чи довелось водію легковика вручну розвантажувати пелету, щоб звільнити собі виїзд. У коментарях люди кажуть, що їм дуже хочеться "екскаватором ковирнути це корито" і подібне. Більше дивіться у відео.

Радимо не загороджувати проїзд іншим водіям або пішоходам. Залишайте достатньо місця, щоб інші могли проїхати або пройти, інакше ви можете отримати штраф за порушення паркування або подібну помсту від людей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі жорстко покарали водія, який перекрив виїзд своїм авто. Його обклеїли засобами гігієни і обкидали яйцями.