"Не шутите с людьми на спецтехнике": в Днепре дорожник оригинально отомстил водителю, парковавшему авто на тротуаре во время ремонта (видео)

Месть получилась оригинальной

Неправильная парковка — это не просто нарушение ПДД, оно часто становится причиной конфликтных ситуаций между водителями, пешеходами и жителями близлежащих домов. Когда кто-то неправильно паркует авто, это может усложнить или сделать невозможным парковку другим водителям. Не говоря уже о работниках специальных служб, таких как скорая, полиция, а также работники дорожной службы.

Пользователь с ником stalker_sych в TikTok показал наглядно, что будет, если разозлить работника дорожной службы. В частности, он рассказал небольшую историю от "дорожника", занимающегося ремонтом тротуара. Случай произошел в Днепре – один водитель постоянно парковался на тротуаре, мешая работе работников. Он не реагировал на неоднократные замечания.

Потому дорожник решил заблокировать ему выезд, переставив паллету с брусчаткой прямо под "нос" авто. Неизвестно, чем закончилась эта история, и пришлось ли водителю легковушки вручную разгружать паллету, чтобы освободить себе выезд. В комментариях люди говорят, что им очень хочется "экскаватором кинуть это корыто" и подобное. Больше смотрите в видео.

Советуем не заграждать проезд другим водителям или пешеходам. Оставляйте достаточно места, чтобы другие могли проехать или пройти, иначе вы можете получить штраф за нарушение парковки или подобную месть от людей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе жестоко наказали водителя, перекрывшего выезд своим авто. Его оклеили средствами гигиены и обметали яйцами.