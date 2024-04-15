У Києві помітили легендарний реставрований "Горбатий Запорожець" з незвичайними колесами (відео)

Легенда радянського автопрому потрапила на відео

Народні умільці України не залишають надбання вітчизняного автомобілебудування в історії. Збережені транспортні засоби реставрують і навіть тюнінгують.

Так, один прекрасний екземпляр творіння інженерів Запорізького автомобілебудівного заводу — ЗАЗ 965, а в народі "Горбатий Запорожець" — помітили у чудовому стані в Києві. Відео, на якому автомобіль їде київським мостом, опублікував TikTok-користувач m7788mi.

Як видно на відео, "Запорожець" перебуває у хорошому відновленому стані. На ньому не видно і слідів іржі, бампери та ліхтарі цілі, фари наполіровані. В авто їде чоловік і жінка. На колесах — незвичайні яскраво-жовті диски.

Автомобіль 1968 року випуску має номерні знаки старого зразка. В інтернеті також можна знайти кілька старіших фото цього авто, ще до реставрації. Номера ДОЗ належать до Донецької області УСРР.

ЗАЗ 965

ЗАЗ 965

ЗАЗ 965: історія виробництва і технічні характеристики авто

ЗАЗ 965 — це малолітражний легковий автомобіль, який випускався Запорізьким автомобільним заводом (ЗАЗ) у 1960-х роках. Модель була дуже популярною в СРСР та інших країнах соціалістичного табору через свою доступність і компактність.

Випущений у 1968 році, ЗАЗ 965 був оснащений двоциліндровим двигуном об'ємом 0,9 літра і потужністю 25 кінських сил. Цей автомобіль мав досить скромні характеристики, але відзначався надійністю та простотою в обслуговуванні.

Зовнішній вигляд ЗАЗ 965 відображав класичний дизайн того часу, із закругленими формами і м'якими лініями. Він був призначений в основному для міського використання та коротких відстаней. ЗАЗ 965 став одним із символів автопрому СРСР і залишається популярним предметом серед колекціонерів автомобілів і прихильників ретро техніки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві засвітився унікальний Chevrolet, що належав застреленому у 90-х першому олігарху України. Це унікальний автомобіль, адже він був броньований і вироблявся під замовлення особисто Щербаня.