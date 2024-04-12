Чого в ньому тільки немає: в Україні продають "Запорожець" за 30 тисяч доларів (фото)

Безумновно, РlаyStаtion і телевізор — "найнеобхідніше" в сучасному авто

Які лише доповнення та тюнінг не придумають народні умільці?! Екстравагантні, яскраві авто їздять вулицями нашої країни щодня.

Але в такі старі авто як ЗАЗ 968 (у народі "Запорожець") мало хто збирається вкладати великі гроші та час. Проте і такі цікаві екземпляри час від часу з’являються. Зокрема, на продаж в Україні виставили тюнінгований ЗАЗ 968, і ціна його — 30 тисяч доларів! Відповідне оголошення опублікували на сторінці з продажу авто autobazar_ua1.

Чим особливе це авто

Це авто не звичайне, адже легше перелічити, чого у ньому немає. Він має незвичайну внутрішню начинку. Це і караоке, і РlаyStаtion, висувний телевізор, музичні колонки. А в причепі є барна стійка та навіть мангал.

До речі, пробіг у цього авто зовсім невеликий — 40 тисяч кілометрів. Це дуже мало як для авто такого віку.

Соцмережі, зрозуміло, просто розірвало від цього оголошення. Публікуємо найцікавіші, на нашу думку, коментарі.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштують ЗАЗ в Україні. Деякі з цих "Запорожців" — суцільне тюнінговане диво.