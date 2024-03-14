Металолом чи тюнінговане диво? Скільки коштує в Україні легендарний "горбатий запорожець"

Це авто було і буде залишатись легендарним

ЗАЗ 965, відомий також як "Горбатий Запорожець", був автомобілем, який вироблявся в СРСР на Запорізькому автомобільному заводі (ЗАЗ) з 1960 до 1969 року. Це був перший серійний легковий автомобіль, випущений цим заводом. У ті часи він був одним з найпопулярніших в СРСР.

А зараз таких авто залишилось небагато. Принаймні, тих, що продаються. Які ж ціни встановлюють на "горбаті" в Україні, з’ясовував "Телеграф".

Проглянувши оголошення на відомих сайтах з продажу авто, ми виявили, що ціни на ЗАЗ 965 першої генерації дуже різні, і залежать вони, в першу чергу, від стану авто. Є іржаві і навіть не на ходу, майже в ідеальному стані (зважаючи на те, що авто має мінімум 55 років), модифіковані і навіть кабріолети.

ЗАЗ 965 1970 року — 13 тисяч гривень

Власник цього іржавого "запорожця" каже, що купив його для відновлення, але у нього немає на це часу. Він заводиться, їде, але от виглядає — не дуже.

ЗАЗ 965 1968 року — 58 тисяч гривень

Власник цього авто каже, що зберігав його в гаражі, документи на авто — в порядку. Машина 1968 року випуску має цікавий колір — охра золотава.

Цікаво, що це авто — ще на старих, радянських номерних знаках. Вони використовувались лише до 1992 року.

ЗАЗ 965 — 5 000 $

Згідно з цим оголошенням, автомобіль 1963 року випуску, пройшов капітальний ремонт — у ньому практично повністю оновлено кузов, його пофарбували. Салон також новий. "Запорожець" на повному ходу, як розповідає власник авто.

ЗАЗ 965 1960 — 1 999 $

Згідно з оголошенням, автомобіль має всього 57 тисяч пробігу. Авто оформлене в кольорах українського стяга, повідомляється, що воно на ходу і повністю справне. Цікаво, що кузов цього авто перероблено у кабріолет.

ЗАЗ 965 1960 — 999 $

Ще один перероблений автомобіль ЗАЗ 965 коштує близько 1000 доларів. Ми бачимо особливе оформлення салону, модифікацію під кузов універсалу, затемнені вікна тощо. Словом — доволі незвичайний екземпляр.

ЗАЗ 965 1966 — 1500 $

Ще один цікавий екземпляр на наших дорогах — ЗАЗ 965 1966 року випуску. Він пофарбований і стилізований під відомого виробника тютюнових виробів — логотип видніється на капоті та боках "горбатого". Його стан гарний, повідомляє власник.

А що ви знаєте про "Запорожець"?

ЗАЗ 965 мав непересічний дизайн, який призвів до його прізвиська "Горбатий Запорожець". Автомобіль мав округлу, куполоподібну форму кузова, що робило його вигляд відмінним від інших автомобілів того часу.

"Запорожець" оснащувався мотором об'ємом 0.7 літра (двигун моделі ММЗ-965), що розташовувався ззаду автомобіля. Він розвивав потужність близько 27 к.с., що було достатньо для невеликого та легкого (650 кг) автомобіля.

Модель мала чотириступеневу механічну коробку передач. Трансмісія також розташовувалася ззаду, що робило його характерною особливістю цього авто.

ЗАЗ 965 був задньопривідним автомобілем, а його ходова частина мала незалежну передню та задню підвіски. Салон був досить простим, але функціональним. Вікна були невеликі, не було зовнішніх дзеркал.

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