В Киеве заметили легендарный реставрированный "Горбатый Запорожец" с необычными колесами (видео)

Легенда советского автопрома попала на видео

Народные умельцы Украины не оставляют достояние отечественного автомобилестроения в истории. Сохранившиеся транспортные средства реставрируют и даже тюнингуют.

Так, один прекрасный экземпляр создания инженеров Запорожского автомобилестроительного завода — ЗАЗ 965, а в народе "Горбатый Запорожец" — заметили в отличном состоянии в Киеве. Видео, на котором автомобиль едет по киевскому мосту, опубликовал TikTok-пользователь m7788mi.

Как видно на видео, "Запорожец" находится в хорошем восстановленном состоянии. На нем не видно и следов ржавчины, бамперы и фонари целые, фары наполированы. В авто едут мужчина и женщина. На колесах – необычные ярко-желтые диски.

Автомобиль 1968 выпуска имеет номерные знаки старого образца. В интернете можно найти несколько более старых фото этого авто, еще до реставрации. Номера ДОЗ принадлежат Донецкой области УССР.

ЗАЗ 965

ЗАЗ 965

ЗАЗ 965: история производства и технические характеристики авто

ЗАЗ 965 – это малолитражный легковой автомобиль, выпускавшийся Запорожским автомобильным заводом (ЗАЗ) в 1960-х годах. Модель была очень популярна в СССР и других странах социалистического лагеря из-за своей доступности и компактности.

Выпущенный в 1968 году, ЗАЗ 965 был оснащен двухцилиндровым двигателем объемом 0,9 литра и мощностью 25 лошадиных сил. Этот автомобиль обладал достаточно скромными характеристиками, но отличался надежностью и простотой в обслуживании.

Внешний вид ЗАЗ 965 отражал классический дизайн того времени с закругленными формами и мягкими линиями. Он был в основном предназначен для городского использования и коротких расстояний. ЗАЗ 965 стал одним из символов автопрома СССР и остается популярным предметом среди коллекционеров автомобилей и поклонников ретро техники.

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