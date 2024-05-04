Дізнайтесь, чи ви часом не хам: кожен водій хоча б раз ігнорував це правило

Коли і як потрібно включати покажчики повороту на кругових перехрестях

Більшість водіїв за звичкою або вмикають "поворотники" занадто рано, або взагалі ігнорують світлові сигнали, думаючи, що мають пріоритет у русі. Проте, так робити не варто, аби не спантеличити інших водіїв в потоці.

Test_pdr.ua розповідає, як уникнути зайвих неприємностей на цій нескладній ділянці дороги. Перш за все, важливо зазначити, що є правила дорожнього руху, які регулюють ці ситуації. Згідно з ПДР України п. 9.2, водій повинен включати світлові сигнали повороту у таких випадках:

а) перед початком руху і зупинкою;

б) перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Також, згідно з п. 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом, водій має зайняти відповідне положення на проїзній частині. Це не стосується випадків, коли напрямок руху визначено знаками або розміткою.

Якщо мова йде про перехрестя з круговим рухом, водії можуть побачити знаки 4.10 і 1.19. Перевага на таких перехрестях надається транспортним засобам, які рухаються по колу. Знак 4.10 "Круговий рух" вимагає об'їзду центрального острівця в напрямку, вказаному стрілками. Однак, ПДР не обов'язково вимагає включати покажчики повороту при в’їзді на такі перехрестя.

Але якщо водій в’їжджає на перехрестя з будь-якої смуги й планує здійснити поворот, він повинен включити правий покажчик ще до виїзду з кола. Враховуючи відповідне регулювання ПДР, це не порушення, а невідповідність правилам.

Таким чином, включати чи ні покажчики повороту на перехрестях з круговим рухом, залежить від конкретної ситуації. Проте дотримання усіх правил дорожнього руху також забезпечує безпеку інших учасників руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як убезпечити себе на найбільш поширених перехрестях. Тут припускаються помилки чи не всі водії.