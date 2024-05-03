У Києві розбили авто, водій якого ліз поперед батька в пекло (відео)

Хотів перехитрити усіх, але у результаті перехитрив лиш себе

Нещодавно Київ став свідком жахливої аварії, яка в черговий раз підкреслила небезпеку легковажного ставлення до правил дорожнього руху. Водій одного з автомобілів, прагнучи об'їхати затор на перехресті, виїхав на зустрічну смугу.

Цей необдуманий маневр призвів до лобового зіткнення з іншим авто, яке рухалося по своїй смузі. Відповідне відео опублікували на фейсбук-сторінці "Автомобільний Київ".

Водій-порушник отримав жорстокий урок, який чітко демонструє, що дорога не пробачає помилок. Багато водіїв, потрапляючи в затори, намагаються "вигадати" альтернативні маршрути, нехтуючи правилами. Тому так точно не треба робити. Ці хвилини очікування суттєво не зламають планів, а лише можуть призвести до біди.

Як же убезпечити себе на дорозі?

Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Це найголовніша умова безпеки на дорозі.

Будьте уважні та зосереджені. За кермом важливо не відволікатися на сторонні справи.

Будьте ввічливими та поважайте інших учасників дорожнього руху. Агресія та нетерпіння лише збільшують ризик ДТП. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Це допоможе вам уникнути заторів та необхідності "викручуватися" на ходу. Не ризикуйте. Якщо ви не впевнені в чомусь, краще зупинитися та перечекати.

Раніше "Телеграф" також публікував відео аварії через звичайне порушення ПДР, що стається щодня. У результаті зіткнення авто перекинуло на дах.