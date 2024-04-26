З 1 травня скасовують один з найрозповсюдженіших штрафів за порушення ПДР: не каратимуть до жовтня

Скасування цієї вимоги ще й допоможе економити паливо

Особливо неприємно отримувати штраф за дрібні порушення правил дорожнього руху. Такі, про які мало хто знає і зазвичай не дотримуються. Та, на щастя, один із них скоро скасують.

З 1 травня в Україні відбудеться зміна в системі штрафів за порушення Правил дорожнього руху. Усі учасники дорожнього руху мають пам’ятати, що одне з найпоширеніших порушень — неввімкнене ближнє світло фар поза населеними пунктами, з 1 травня до жовтня цього року не каратиметься. Ця вимога прописана у Правилах дорожнього руху.

Що кажуть ПДР з цього приводу

Пункт 9.8 Правил дорожнього руху, що передбачав штраф за відсутність ближнього світла поза населеними пунктами, вважався одним із найпоширеніших штрафів. Однак у теплу пору року він тимчасово скасовується. До речі, у Польщі та низці європейських країн така вимога діє цілорічно.

Економія пального

Ввімкнені фари сприяють збільшенню витрати пального.Тому у період з 1 травня до 1 жовтня українські водії можуть дещо зекономити на паливі. Хоча вплив може бути досить невеликим, фари використовують електричну енергію автомобіля. Це може трохи збільшити витрату палива через додаткове навантаження на генератор, який забезпечує електропостачання. Однак в цілому вплив цього фактора на загальну витрату палива може бути невеликим порівняно з іншими факторами, такими як стиль водіння, стан дороги та технічний стан автомобіля.

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