Узнайте, не хам ли вы: каждый водитель хоть раз игнорировал это правило

Когда и как нужно включать указатели поворота на круговых перекрестках

Большинство водителей по привычке либо включают "поворотники" слишком рано, либо вообще игнорируют световые сигналы, думая, что имеют приоритет в движении. Однако так делать не стоит, чтобы не озадачить других водителей в потоке.

Test_pdr.ua рассказывает, как избежать лишних неприятностей на этом несложном участке дороги. Прежде всего, важно отметить, что есть правила дорожного движения, регулирующие эти ситуации. Согласно ПДД Украины п. 9.2, водитель должен включать световые сигналы поворота в следующих случаях:

а) перед началом движения и остановкой;

б) перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Также, согласно п. 10.4 ПДД, перед поворотом направо, налево или разворотом, водитель должен занять соответствующее положение на проезжей части. Это не касается случаев, когда направление движения определяется знаками или разметкой.

Если речь идет о перекрестке с круговым движением, водители могут увидеть знаки 4.10 и 1.19. Преимущество на таких перекрестках отдается транспортным средствам, двигающимся по кругу. Знак 4.10 "Круговое движение" требует объезда центрального островка в направлении, указанном стрелками. Однако, ПДД не обязательно требует включать указатели поворота при въезде на такие перекрестки.

Но если водитель въезжает на перекресток с любой полосы и планирует совершить поворот, он должен включить правый указатель еще до выезда из круга. Учитывая соответствующее регулирование ПДД, это не нарушение, а несоответствие правилам.

Таким образом, включать или нет указатели поворота на перекрестках с круговым движением, зависит от конкретной ситуации. Однако соблюдение всех ПДД также обеспечивает безопасность других участников движения.

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