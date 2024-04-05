Чи може в цьому місці зупинитися авто: непросте завдання з ПДР

Попереду машини присутня перешкода

Здійснити зупинку автомобіль може лише на певний час та в деяких місцях. Утім, чи може він зупинитися, якщо перед ним є суттєва перешкода.

У чому полягає завдання

Так, Telegram-канала "А ти знаєш ПДР?" підготував для водіїв завдання, згідно з яким треба визначити, чи може синя машина встати перед залізничним переїздом. Пропонується всього два варіанти відповіді — "дозволено" та "заборонено".

Одразу зазначимо, що зупинка — припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин чи більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо).

У цьому випадку треба звернутися до пункту 15.9 ПДР України, де зазначені місця, в яких заборонено зупинку. Згідно нього, зупинки забороняється: на залізничних переїздах, на трамвайних коліях, на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також в тунелях, на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі, тощо.

Отже, беручи до уваги малюнок, можна побачити, що місце передбачуваної зупинки синього автомобіля саме перед залізничним переїздом, а в пункті вище зазначено, що зупинка забороняється безпосередньо на залізничному переїзді.

Таким чином, синє авто може зупинитися перед залізничним переїздом. Правильною буде відповідь — "дозволено".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві нахабний водій порушив одразу кілька ПДР і розтрощив три авто. Утім, на щастя, ніхто в цій аварії не постраждав.