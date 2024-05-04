Як карали за порушення ПДР в СРСР і чи дорого це було: розміри радянських штрафів і сучасних

Коли штрафи за порушення ПДР були більшими: сьогодні чи 30 років тому

Різниця в підході до штрафів за порушення Правил дорожнього руху між минулим в СРСР і сучасністю є досить помітною. Українське законодавство, навіть із змінами, що відбулися, залишається відносно консервативним, порівняно з радянським періодом.

У часи СРСР штрафи за порушення ПДР були досить суворими. Вони не лише покликані були виправити недисциплінованих водіїв, але й служили засобом впливу на загальну безпеку на дорозі.

Штрафні системи для водіїв в СРСР

Почнемо з того, що до 1983 року у країні діяла так звана карткова система. Кожен порушник отримував талон попереджень, де за допомогою спеціального апарату можна було робити проколи.Кожне порушення каралося таким проколом. Якщо водій набирав більше трьох проколів за рік, його позбавляли прав. Найцікавіше, що пізніше цю систему перейняли й багато західних країн, вони користуються нею досі.

У 1986 р. з'явився новий регламент ПДР, відтоді штрафом у 10 рублів карався проїзд на червоне світло, перевищення швидкості або ігнорування розмітки. На той час середня зарплата становила 200 рублів, тому порушник віддавав близько 5% за одне порушення.

Чи дорожчі штрафи у сучасній Україні

Сьогодні водій, який перевищив допустиму швидкість на дорозі більше ніж на 20 км/год, але менше ніж на 50 км/год, буде оштрафований на 340 грн. Якщо перевищення становитиме більше 50 км/год, то штраф буде 1700 грн. У разі виникнення ДТП через перевищення швидкості, додатковий штраф складатиме 1445 грн. За даними Держстату, за підсумками 2023 року середня зарплата українця складала 17 442 гривні. Отже, за найлегше порушення водій віддасть трохи менше 2% від зарплатні, а за найбільше – майже 10%.

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