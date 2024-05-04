Как наказывали за нарушение ПДД в СССР и дорого ли это было: размеры советских штрафов и современных

Когда штрафы за нарушение ПДД были больше: сегодня или 30 лет назад

Разница в подходе к штрафам за нарушение правил дорожного движения между прошлым в СССР и современностью достаточно заметна. Украинское законодательство, даже с произошедшими изменениями, остается относительно консервативным, по сравнению с советским периодом.

Во времена СССР штрафы за нарушение ПДД были достаточно суровыми. Они не только были призваны исправить недисциплинированных водителей, но и служили средством воздействия на общую безопасность на дороге.

Штрафные системы для водителей в СССР

Начнем с того, что до 1983 года в стране действовала так называемая карточная система. Каждый водитель получал талон предупреждений, где с помощью специального аппарата можно было делать проколы. За каждое нарушение наказывали таким проколом. Если водитель набирал более трех проколов в год, его лишали прав. Самое интересное, что позже эту систему переняли и многие западные страны, они пользуются ею до сих пор.

В 1986 г. появился новый регламент ПДД, с тех пор штрафом в 10 рублей наказывали за проезд на красный свет, превышение скорости или игнорирование разметки. В то время средняя зарплата составляла 200 рублей, поэтому водитель мог сразу отдать около 5% за одно нарушение.

Дороже ли штрафы в современной Украине

Сегодня водитель, превысивший допустимую скорость на дороге более чем на 20 км/ч, но менее чем на 50 км/ч, будет оштрафован на 340 грн. Если превышение составит более 50 км/ч, штраф вырастет до 1700 грн. В случае возникновения ДТП из-за превышения скорости дополнительный штраф будет составлять 1445 грн. По данным Госстата, по итогам 2023 года средняя зарплата украинца составляла 17442 гривны. Следовательно, за самое легкое нарушение водитель отдаст чуть менее 2% от зарплаты, а за самое сущетсвенное – почти 10%.

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