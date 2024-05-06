"Неймовірне вже близько": шпигуни засікли новий Corvette під час дорожніх випробувань (фото)

Влітку 2024 р. Chevrolet представить Corvette ZR1 нового покоління

Chevrolet таємниче мовчить про майбутній випуск Corvette ZR1, найшвидшої та найекстремальнішої версії свого фірмового спорткара. Попри те, що це завжди здавалося неминучим, офіційного підтвердження ZR1 не було – лише кілька шпигунських фотографій і деякі чутки.

Фотошпигуни сфотографували спорткар у камуфляжі, а інтер’єр був помічений на стадії розробки. Chevrolet відмовилася від коментарів, хоча раніше бренд підтвердив, що цього літа представить Corvette ZR1 наступного покоління, випустивши відео з тизером "Неймовірне вже близько".

Chevrolet Corvette ZR1 засікли на випробуваннях під щільним камуфляжем, що говорить про те, що у розробці знаходиться нова високопродуктивна версія культового спортивного автомобіля. Замаскований прототип має більш агресивну передню панель, великі повітрозабірники та визначну задню частину крила, що, ймовірно, значно покращить аеродинаміку та продуктивність у порівнянні зі стандартним Corvette.

Хоча точні характеристики ще не відомі, очікують, що Corvette ZR1 буде оснащений потужним двигуном, швидше за все V8 з наддувом, а також удосконаленими системами підвіски та гальмування, що забезпечують виняткові ходові якості. ZR1 слідуватиме за оновленим Stingray, оновленим Z06 та новим гібридним E-Ray у лінійці Corvette.

Ймовірно, що новий Corvette ZR1 стане найпотужнішою та найфункціональнішою серійною моделлю Corvette, що успадкувала показники високої продуктивності від попередніх версій, таких як Z06 та ZR1. Ентузіасти з нетерпінням чекають більш детальної інформації та офіційного підтвердження від Chevrolet щодо випуску та характеристик майбутнього флагмана Corvette.

Раніше "Телеграф" розповідав, що BF Goodrich випустила нову off-road шину. Послідовниця KO2 має покращений протектор з більш високими характеристиками зношування та зчеплення зі снігом.