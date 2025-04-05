Чи можуть мобілізувати, якщо у вас хворі легені

Є винятки для людей з туберкульозом

Звільнення або відстрочку від мобілізації можна отримати через серйозні захворювання. Зокрема, це стосується хвороб органів дихання.

"Телеграф" розповідає, з якими недугами не мобілізують. Відповідно до наказу Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання військовозобов'язаних непридатними до служби є:

стеноз гортані — звуження просвіту гортані, що значно ускладнює дихання;

парези та паралічі гортані — порушення функції голосових зв'язок зі значними розладами голосоутворення та дихання;

важка форма спастичної дисфонії — розлад голосу, що супроводжується спазмами м'язів гортані.​

Відстрочку від призову можна отримати з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. До них належать:

бронхіт — хронічне запалення бронхів;

емфізема — патологічне розширення повітряних просторів легень;​

обструктивна хвороба легень — захворювання, що супроводжується обмеженням повітряного потоку в дихальних шляхах;

бронхоектатична хвороба — хронічне захворювання, що характеризується розширенням бронхів і порушенням їх функції.​

Крім цього, на військову службу не можуть призвати чоловіка з тяжкою персистуючою бронхіальною астмою.

Варто зазначити, що зміни у законодавстві стосуються людей із туберкульозом. Раніше клінічно вилікуваний туберкульоз або залишкові зміни були підставою для обмеженої придатності до служби. Згідно з новими правилами, такі особи можуть бути визнані придатними до служби.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами серця не мобілізують. Визнати непридатним можуть з серцевою недостатністю або гіпертонією, але все залежить від стадії захворювання.