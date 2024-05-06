На заздрість чоловікам: сексуальні фешн-мотоциклістки збирають мільйони переглядів у Мережі (відео)

Ці дівчата просто розірвали Мережу

Ті часи, коли дівчата сиділи за спиною у байкера, давно минули. Зараз все більше представниць прекрасної статі обирають мотоцикли як засіб пересування.

І виглядає це все дуже красиво. Звук мотора, приваблива дівчина, одягнена по-байкерськи, зі стильним шоломом, з-під якого розвіваються локони, — ну як ця картина може комусь не подобатись? Сьогодні покажемо 5 привабливих мотоциклісток з Мережі, які доведуть, що байки — це не лише для чоловіків.

im_carli.ge

Ця тіктокерша публікує чудові відео під музику зі своїм супербайком BMW S1000RR. Це мотоцикл, який брав участь у Чемпіонаті світу та став найкращим байком року у 2010-му. Дівчина не соромиться відвертого одягу не лише для зйомок своїх роликів, але і для їзди на цьому двоколісному звірі, і викладає це все у TilTok.

fabybeltrao

Ця дівчина називає себе байкером жінкою-кішкою і регулярно публікує ролики зі своїм мотоциклом у Тіктоці. Як можна побачити на відео, у fabybeltrao як мінімум 2 байки.

law_ya

Ще одна прекрасна байкерка з соцмереж. Вона також володіє мотоциклом Bmw S1000rr і регулярно показує його на своїх відео. Також ця дівчина любить поганяти з друзями по різних містах світу. А ще law_ya веде мотовлог, є геймеркою та косплеєркою.

lilxie_0624_

Ця приваблива японка любить поганяти "з вітерцем" вулицями свого міста. Своє захоплення байками називає хобі і веде сторінку у Tiktok, на якій має понад 100 тисяч підписників. У своїх відео вона з'являється за кермом як мінімум 2 мотоциклів, один з яких є ніжно-рожевим.

maaike.r6

Ця тіктокерша володіє найяскравішим мотоциклом у нашій підбірці. Цей Yamaha яскраво малинового кольору дівчина називає мотоциклом мрії. Деякі відео maaike.r6 збирають мільйони переглядів.

Раніше також "Телеграф" розповідав, що гаряча українська мотоциклістка збирає мільйони переглядів у Tiktok. Вона каже, що у Вінниці байк — це найзручніший тип транспорту.