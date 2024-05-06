"Немыслимое грядет": шпионы засекли новый Corvette во время дорожных испытаний (фото)

Летом 2024 г. Chevrolet представит Corvette ZR1 нового поколения

Chevrolet таинственно молчит о предстоящем выпуске Corvette ZR1, самой быстрой и экстремальной версии своего фирменного спорткара. Несмотря на то, что это всегда казалось неизбежным, официального подтверждения ZR1 не было — только несколько шпионских фотографий и некоторые слухи.

Фото-шпионы сфотографировали спорткар в камуфляже, а интерьер был замечен в стадии разработки. Chevrolet отказалась от комментариев, хотя ранее бренд подтвердил, что этим летом представит Corvette ZR1 следующего поколения, выпустив видео с тизером "Немыслимое грядет".

Chevrolet Corvette ZR1 засекли на испытаниях под плотным камуфляжем, что говорит о том, что в разработке находится новая высокопроизводительная версия культового спортивного автомобиля. Замаскированный прототип имеет более агрессивную переднюю панель, большие воздухозаборники и выдающуюся заднюю часть крыла, что, предположительно, значительно улучшит аэродинамику и производительность по сравнению со стандартным Corvette.

Хотя точные характеристики еще не известны, ожидается, что Corvette ZR1 будет оснащен мощным двигателем, скорее всего, V8 с наддувом, а также усовершенствованными системами подвески и торможения, обеспечивающими исключительные ходовые качества. ZR1 будет следовать за обновленным Stingray, обновленным Z06 и новым гибридным E-Ray в линейке Corvette.

Ожидается, что новый Corvette ZR1 станет самой мощной и функциональной серийной моделью Corvette, унаследовавшей показатели высокой производительности от предыдущих версий, таких как Z06 и ZR1. Энтузиасты с нетерпением ждут более подробной информации и официального подтверждения от Chevrolet относительно выпуска и характеристик будущего флагмана Corvette.

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