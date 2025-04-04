Церковне свято 4 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не бути самотніми цілий рік
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Дізнайтеся, чому в цей день краще не рибалити
Цієї п’ятниці православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Іосифа Піснописця. До переходу на новоюліанський церковний календар, цей день припадав на 16 квітня.
Преподобний Йосип народився у християнській родині. У віці 15 років він вступив до монастиря, де відзначився трудолюбством і смиренністю. Згодом його посвятили у сан пресвітера.
За свою діяльність Йосип зазнав переслідувань і був ув’язнений на острові Крит, де провів 6 років. Коли повернувся до Константинополя, Продовжив свою діяльність і створив понад 300 церковних гімнів.
Традиції та прикмети 4 квітня
Колись вірили, що сни, які побачили в ніч на 4 квітня, можуть здійснитися упродовж 12 днів. Тому такі сни варто запам’ятовувати, але не розповідати про них іншим.
- сонячний і ясний день — таким же буде і літо;
- зранку дощ — чекайте на дощове літо;
- кора на деревах потріскалися — буде гарна погода;
- прилетіли птахи з теплих країн, але не співають — скоро будуть морози.
Що не можна робити 4 квітня
- починати нові справи — вони не приведуть до успіху;
- ображати тварин та птахів — будете самотніми цілий рік;
- рибалити — так можна принести бідність у свою оселю;
- позичати гроші та виносити з дому цінні речі — це призведе до фінансових втрат.
Іменини 4 квітня
Цього дня іменини відзначають Георгій, Іван, Йосип, Микита, Федір, Адріан, Веніамін, Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія, та Марія.
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