Таргани стали зірками соцмереж: у школі Полтави учні кидаються шкідниками

Люди в коментарях розділилися на 2 табори

У Полтаві батьки учнів 32-ї школи стурбовані шокуючими умовами в навчальному закладі. У соцмережах з’явилося відео, на якому школяр кидає в дівчину таргана з підвіконня.

Відповідні кадри опублікували в місцевому пабліку. Курйоз викликав жваве обговорення серед користувачів.

У приміщенні школи таргани розповзлися по різних куточках, а на камерах відеоспостереження в їдальні можна помітити цілу "родину" комах.

Один із таких шкідників узяв школяр та кинув його просто у свою однокласницю.

Місцевий житель у коментарях під дописом зазначив, що аналогічна ситуація з тарганами була в Щербанівському ліцеї.

Більшість користувачів обурена тим, що відбувається в навчальних закладах. Люди висловили невдоволення, зазначаючи, що антисанітарія може призвести до серйозних наслідків для здоров’я дітей. Дехто закликає до перевірки відповідними установами, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

"Закрити до останнього таргана", — йдеться в одному з коментарів.

Інші ж користувачі жартували та іронічно реагували, водночас підкреслюючи абсурдність ситуації.

Чи збирається керівництво школи реагувати на ситуацію з тарганами — наразі невідомо. Проте громадськість закликає місцеву владу та санітарні служби звернути увагу на проблему та провести необхідні заходи для дезінсекції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харкові є приватна школа, де облаштований так званий "карцер". Туди учнів переводять за рішенням адміністрації з різних причин, зустрічаються й маніпуляції.