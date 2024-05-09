Точно не бита і не фарбована? На СТО показали, як працюють товщиноміри нового покоління

Новий товщиномір може допомогти виявити сліди ремонту або ДТП

Для визначення товщини шару фарби на автомобілі використовують спеціальний прилад, відомий як товщиномір фарби. Він може бути корисним як для звичайних автолюбителів, які регулярно змінюють автомобілі та шукають вживані авто, так і для автосервісів або під час угоди про купівлю-продаж вживаних автомобілів.

Такий прилад дозволяє точно визначити товщину лакофарбового покриття на кузові автомобіля і забезпечує об'єктивну інформацію про стан автомобіля. Але товщиноміри різних поколінь також мають різну ефективність. В Мережі показали, в чому різниця і який прилад краще обирати.

Чим особливий новий товщиномір

Завдяки цьому приладу, майстер на автосервісі або інший кваліфікований фахівець зможе точно визначити, чи було авто у зіткненні, чи проводилося відновлення кузова і фарбування (наскільки товщина поточного покриття відрізняється від заводського). Зауважимо, що у нового автомобіля товщина покриття зазвичай не перевищує 1– 1,8 мм, тоді як у відновленого покриття може бути до 2,5 мм, іноді навіть більше, особливо при серйозних пошкодженнях кузова.

А прилад нового покоління показує ще й тип відновленого покриття. Тому, якщо ви купуєте автомобіль і сумніваєтеся у чесності продавця, запропонуйте виміряти товщину фарби, щоб переконатися, що він не був у ДТП.

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