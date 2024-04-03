Заправка кондиціонера авто: скільки ця послуга коштує у 2024 році

Є специфічні ознаки, які вказують на те, що його уже час заправляти

У спекотну погоду без кондиціонера не обійтись. Проте, щоб він працював економно та ефективно, його необхідно регулярно заправляти.

З часом фреон, який використовується в кондиціонері, випаровується. Це призводить до зниження його ефективності, а також до збільшення витрати палива. Нестача фреону може спричинити пошкодження компресора кондиціонера, що потребує дорогого ремонту.

Як часто потрібно заправляти кондиціонер?

Рекомендується заправляти кондиціонер раз на рік або раз на два роки. Це допоможе зберегти його працездатність та уникнути проблем.

Ознаки того, що кондиціонер потребує заправки

Якщо кондиціонер не охолоджує повітря так, як раніше, це може бути ознакою того, що йому не вистачає фреону. Зниження ефективності кондиціонера може призвести до збільшення витрати палива.

Якщо з кондиціонера йде неприємний запах, це може бути ознакою того, що в системі накопичилися бруд та бактерії.

Процес заправки кондиціонера

Заправка кондиціонера зазвичай виконується кваліфікованим фахівцем. Процес зазвичай включає такі етапи:

відкачування старого фреону;

перевірка системи на герметичність;

заправка нового фреону.

Скільки коштує заправка кондиціонера у 2024 році

Вартість заправки кондиціонера може варіюватися залежно від марки автомобіля та сервісного центру. У середньому по Україні це 500 гривень. У цю вартість входить балон нового фреону, заміна флуоресцентної оливи. Окремо оплачується антибактеріальна чистка кондиціонера. Вона коштує близько 150 гривень.

Рекомендації щодо використання кондиціонера

Щоб кондиціонер в авто працював справно і не потребував частої заправки, не вмикайте його на максимальну потужність при холодному двигуні, регулярно чистьте фільтр салону. Також не варто залишати автомобіль на довгий час під прямими сонячними променями з ввімкненим кондиціонером.

Раніше "Телеграф" писав, як заправити кондиціонер в авто власними силами. Є проста інструкція, з якою впорається кожен.