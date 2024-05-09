ТОП-3 найнадійніших двигунів на думку автоекспертів: вони точно не підведуть

З'ясувалося, що одними із найнадійніших є японські двигуни

Чи можна вибрати один найкращий двигун? Звісно, що ні. Існує понад десяток виробників автомобілів, кожен з яких працює над вдосконаленням та модернізацією своїх ДВС.

Автоексперти визначили трьох лідерів за надійністю серед двигунів, які отримали найвищі оцінки від водіїв та випробувані часом. Ці двигуни показали найкращі результати і мають великий попит. Цікаво, що всі вони японського виробництва і вийшли на ринок понад років тому.

Honda

Третє місце посіли двигуни Honda R20. Їхній ресурс перевищує 200 тисяч кілометрів. А секрет надійності – в якості деталей і простоті конструкції. Регулярне обслуговування, зокрема, регулювання клапанів кожні 40 тисяч кілометрів, допомагає зберегти їх в робочому стані дуже довго. Тобто, якщо дотримуватися порад з експлуатації, двигун вірно служитиме, аж поки не зносяться циліндри.

Toyota

Друге місце належить двигунам Toyota серії 1-AZ, що встановлені у RAV-4 та Avensis. Їхній ресурс також становить близько 200 тисяч кілометрів. Ці двигуни відрізняються від Honda доступністю оригінальних деталей і низькими витратами на ремонт. Загалом, серед "японців" відновити його вийде найдешевше.

Subaru

Перше місце посів опозитний двигун Subaru EJ20. Він був випущений понад 20 років тому, але досі є одним з найнадійніших. Його ресурс становить близько 250 тисяч кілометрів, але є і ложка дьогтю: ремонт агрегата вимагатиме великих витрат через високу вартість оригінальних деталей. Тож у моделях для європейського ринку його замінили на двигун FB.

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