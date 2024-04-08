Українці шалено скуповують вживані авто з-за кордону: названо топ-10 моделей, які брали найбільше

Найбільша частка належить бензиновим машинам

Український ринок вживаних автомобілів у березні 2024 року показав неймовірне зростання. Так, за підсумками минулого місяця до України було ввезено з-за кордону 21 тисяча машин із пробігом.

Про це повідомляє "Укравтопром". Зазначається, що порівняно з березнем 2023-го, то попит у цьому сегменті збільшився в півтора раза. Щодо двигунів, то найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Далі йдуть: дизельні — 25%, електромобілі — 16%, авто з ГБО — 6% та гібриди — 5%.

Топ-10 вживаних авто, які ввезли до України

Щодо лідера, то пальма першості тут належить Volkswagen Golf. Цю модель придбали в кількості 1146 одиниць. Друге місце належить Renault Megane — 969 одиниць. Замикає трійку лідерів — Skoda Octavia (763 екземпляри).

Продовжує перелік найпопулярніших вживаних авто, ввезених до України в березні 2024-го, Volkswagen Passat. Його придбали у кількості 653 одиниць. Замикає першу п'ятірку Nissan Leaf — 546.

Друга п'ятірка має такий вигляд:

Volkswagen Tiguan — 544;

Nissan Rogue — 523;

Audi Q5 — 477;

Tesla Model 3 — 456;

Audi A4 — 401.

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 роки. Усього від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тисячі легкових авто з пробігом, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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