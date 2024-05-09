Загорівся індикатор у формі жовтого знака оклику на панелі приладів: це може свідчити про серйозну проблему

Ця позначка може свідчити про серйозні несправності

Індикатор у формі знака оклику на панелі приладів вашого автомобіля може викликати справжнє хвилювання, адже це може свідчити про серйозні проблеми з машиною. Зокрема, жовтий знак оклику у хвилястій рамці круглої форми свідчить про проблеми з автоматичною коробкою передач (АКПП).

Проте не варто панікувати відразу. Є деякі інші симптоми та ознаки, на які варто звернути увагу.

Що робити, якщо загорівся цей індикатор

Перш за все зверніть увагу, чи є інші симптоми того, що з коробкою передач виникли проблеми. Неправильне перемикання передач, поганий запах при русі, сторонні звуки, — це все вказує на несправності.

Крім того, якщо автомобіль починає реагувати повільно на команди зі зміною передач або виникають різні шуми, особливо на вищих швидкостях, це також може вказувати на проблеми з АКПП.

Якщо індикатор у формі знака оклику загорівся на панелі приладів, перш за все, необхідно відразу перевірити рівень мастила в коробці передач. Низький рівень мастила може призвести до несправностей в роботі АКПП. Якщо після доливання масла проблема не зникла, варто звернутися до кваліфікованого механіка для проведення діагностики та виявлення причини проблеми. Не варто затягувати з цією процедурою, оскільки ігнорування проблеми може призвести до серйозних несправностей та високих витрат на ремонт.

Раніше "Телеграф" також писав, при яких значках на панелі приладів потрібно негайно зупинитись. Деякі з них є дуже небезпечними.