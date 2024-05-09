Советский кабриолет, которому не повезло: как популярную модель "Москвича" похоронили на заводе

Идея недорого элегантного родстера так и осталась идеей

Эпоха 1960-х годов была для Московского завода Малолитражных Автомобилей временем подъема и инноваций. Постоянные модернизации, технологические новшества и запуск новых моделей стали неотъемлемой частью производства.

В поисках новаторских идей и прорывов в автомобильной индустрии инженеры задумались о создании недорогих, но в то же время элегантных родстеров. Прототипом первого и единственного из них стал Renault Caravelle, который подарили Хрущеву во время поездки во Францию.

"Турист" не для туристов

Для создания новых моделей автомобилей инженеры взяли за основу "Москвич-408", который в начале 1960-х впечатлял своим изяществом и передовым дизайном. При разработке родстера, сохраняя колесную базу в 2400 мм, стремились максимально стандартизировать его с серийным седаном. Именно поэтому у машины осталась необычно длинная корма, которая придавала оригинальный и элегантный вид.

Для укрепления днища кузова был использован Х-образный усилитель, соответствующий классическим стандартам. А кроме тента была предусмотрена жесткая зимняя крыша, которая делала "Москвич" многофункциональным – от родстера до хардтопа.

Как в СССР похоронили "Москвич-408"Турист"

На заводе даже появилась идея о выпуске примерно ста пятидесяти "Туристов" ежегодно. Однако для реализации такого плана требовался бы отдельный производственный участок. А это затратно даже по советским меркам. Перспективы для экспорта "Турист" не представлял, поскольку не выдерживал конкуренции в нише. А вот стандартный "Москвичу-408" привлекал западных покупателей именно своей доступной ценой.

В итоге, на заводе собрали всего два экземпляра "Москвич-408 Турист". Один из них так никогда и не выехал за забор предприятия и просто перевозил детали по территории. Второй намного позже оказался в частных руках и не самом лучшем состоянии.

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