Розмір має значення: що буде, якщо встановити шини більші, ніж рекомендує автовиробник

Зміна діаметра шин, навіть незначна, може вплинути на гальмівні характеристики авто

Кожен водій хоч раз задумувався про те, щоб змінити розмір шин на своєму автомобілі. Однак багато хто не усвідомлює, наскільки суттєвим може бути вплив діаметра шин на характеристики автомобіля.

Чи то бажання поліпшити зовнішній вигляд або підвищити прохідність, вибір шин є важливим рішенням, яке може вплинути на різні аспекти роботи машини.

Як діаметр шин впливає на автомобіль

Виробники автомобілів встановлюють певні вимоги до шин, яких необхідно дотримуватись. Зміна діаметра шин, навіть незначна, може вплинути на різні характеристики автомобіля. Якщо поставити шини більшого діаметра, то це призведе до не сприятливих наслідків.

По-перше, гальмівний шлях може збільшитися, оскільки великі колеса важче зупинити. Здатність автомобіля долати підйоми та буксирувати причепи може погіршитися через зміну тягових характеристик. А розгін стане повільнішим, оскільки двигуну доведеться докладати більших зусиль для обертання важчих коліс.

Тепер про економію: витрата пального безперечно зросте, як мінімум на 1-2 літри на 100 км пробігу. А максимальна швидкість може збільшитись зовсім невідчутно, приблизно на 10 км/год. Сам собою діаметр шин не впливає безпосередньо на швидкість руху автомобіля. Але за однакової швидкості автомобіль з великими шинами витрачатиме більше пального, ніж зі звичайними.

З іншого боку, якщо поставити шини меншого діаметра, то спостерігається зворотна картина: покращується розгін, знижується витрата пального, але можуть погіршитися гальмівні характеристики та здатність долати підйоми. Гальмівний шлях може збільшитись, оскільки менші шини мають меншу площу контакту з дорогою, а це знижує зчеплення та ефективність гальмування.

Більшість виробників не рекомендують збільшувати діаметр шин, оскільки стандартна підвіска та колісні арки не розраховані на це. Заміна відповідних компонентів вимагатиме додаткових витрат. Тому при виборі шин краще не експериментувати, щоб забезпечити оптимальну роботу автомобіля та уникнути небажаних наслідків.

Раніше "Телеграф" писав, що шини можуть заощадити до 20% пального. Але це залежить від класу опору коченню, а чи не від розміру.