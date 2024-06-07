Економія чи проблеми: чи варто купувати шини, що пролежали кілька років на складі

Шини — важлива частина автомобіля, адже це єдині точки контакту з дорогою. Купуючи їх, намагайтеся вибирати найкращі, які можете собі дозволити.

У шин є кілька сезонних піків продажів, коли автовласники купують літню або зимову гуму. А ось в умовне "міжсезоння" можна знайти шини за дуже привабливою ціною.

Багато автолюбителів знають про те, що кожен товар має термін придатності, який починає відраховуватися з дати виробництва, і автомобільна гума – не виняток. Тому існує думка, що варто уникати купівлі шин, що пролежали на складі 2-3 роки. Але чи справді такі шини гірші за "свіжі".

Нова, але стара гума

Якщо шина не використовувалася, це означає, що вона на 100% нова. Часто в роздрібних магазинах можна знайти нові шини, випущені рік або більше тому. На вигляд вони не відрізняються від нещодавно вироблених: протектор у хорошому стані, заводські наклейки на місці. Але не все так бездоганно: з часом гума починає висихати та тріскатися, особливо якщо умови зберігання не були ідеальними. Тому при покупці шин важливо перевіряти дату їх виробництва.

Як визначити дату виготовлення шини

На боковині шини завжди вказано чотири цифри, що позначають тиждень та рік виробництва. Усі шини, випущені після 2000 року, мають таке маркування. Іноді дата може бути вказана на внутрішній стороні шини, тоді знадобиться більш ретельний огляд.

Що відбувається з шиною з часом

Старі шини можна порівняти зі звичайною гумкою, яка висихає, втрачає еластичність та покривається тріщинами. З каучуком відбувається те саме: частина хімічних речовин випаровується, і в полотні з’являються мікротріщини. Це може відбуватися як на поверхні, так і всередині шини, що робить її менш безпечною.

Термін зберігання та служби шини

Автовиробники, асоціації виробників гуми та самі виробники шин мають різні думки щодо терміну зберігання та служби шин. Наприклад, Ford, Nissan та Mercedes-Benz рекомендують змінювати шини через шість років з дати їхнього випуску, незалежно від стану протектора. Американська асоціація виробників гуми вважає, що неможливо точно вказати термін придатності шин, тому що на це впливають умови зберігання. Британська асоціація виробників гуми радить не використовувати шини, що пролежали на складі понад шість років, та утилізувати ті, яким виповнилося 10 років.

Michelin заявляє, що термін придатності шини слід відраховувати з моменту її встановлення на автомобіль, а не з дати виробництва. Багаторічні випробування у різних країнах підтвердили незначні відмінності у характеристиках між новими шинами та шинами, що зберігалися три роки. Однак, Michelin згодна з тим, що шини старше 10 років повинні бути утилізовані.

Отже, чи варто купувати шини, що зберігалися 2-3 роки? Найчастіше вони нічим не поступаються нещодавно випущеним. Для більшості автовласників такі шини не становлять проблеми, оскільки протектор зношується за три-чотири роки при річному пробігу 15 000-25 000 кілометрів, що раніше за термін деградації гумової суміші.

Проте, старіших шин варто уникати, навіть якщо вони дешевші. Якщо ви рідко користуєтеся автомобілем, краще купувати шини з найсвіжішою датою виробництва.

Раніше "Телеграф" писав, чому шини чорні, а не сині чи зелені. Розгадка не така проста, як здається.